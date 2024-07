Jinder Mahal fue despedido de WWE el 19 de abril de 2024. Y ya es agente libre de nuevo, y volvió al ring el 5 de junio al mundo de la lucha libre independiente bajo su nombre Raj Dhesi. Y, de hecho, contó una historia de cómo WWE no le permitió a sus secuaces acudir a un evento religioso en India, lo cual los desmotivó a todos. Estas fueron sus interesantes palabras en entrevista con Chris Van Vliet:

► Jinder Mahal habla de cómo se dieron sus últimos meses en WWE

«No, no hubo conversaciones sobre que yo estuviera en el Royal Rumble masculino de 2024. Pregunté y de nuevo, esto fue dos semanas después del combate con Seth Rollins. Una semana antes, le pregunté a uno de los productores con los que soy amigo que estaba haciendo el Royal Rumble, le dije, ‘Oye, ¿estoy en el Royal Rumble?’ y él dijo, ‘Estoy tratando de meterte. Tu nombre ha sido mencionado, pero por ahora, no estás dentro’.

Y, en realidad, en broma dije, ‘Oye, diversidad’ y él dijo, ‘Sí, en realidad, alguien sí entró por eso.’ Yo estaba como, ‘¿Qué? ¿Yo no cuento?…’ Y el día del Rumble, llevé mi equipo, estaba listo para estar en el Rumble y salió la lista y no estaba en ella.

Se siente genial ser un agente libre. Siempre tengo una visión positiva de las cosas, de la vida. Sé que el futuro es brillante. Puedo explorar otras avenidas, ideas de negocios que tengo, otras cosas fuera de la lucha libre de las que podemos hablar más tarde. Pero sí, estoy emocionado, y obviamente la lucha libre, la escena independiente está increíble en este momento.

Tengo algunas reservas, mi calendario se está llenando. Así que sí, es increíble. Me lo pasé genial en WWE, tuve una gran carrera y siempre fui inteligente con mi dinero, siempre lo invertí, así que ahora tengo el lujo de hacer lo que quiera.

No hay hostilidad, no hay sentimientos negativos en absoluto con WWE. Muy agradecido con ellos por todos los años y la plataforma que me brindaron, así que sí, es increíble.

Así que en realidad, durante la semana de WrestleMania, yo y Indus Sher, hablamos con T.R. (Relaciones de Talento). Querían volver a India. Unos meses antes, Veer tuvo un evento religioso que organiza. Era el primer aniversario de la muerte de su padre. Le dijeron que no, que nos necesitaban para Raw. No puede volver a casa. Sanga también es de India.

Quería volver a casa y nos dijeron que no, que nos necesitaban para Raw y claro, esa semana, no estábamos programados. Solo estábamos sentados en casa, así que estaban bastante frustrados y también yo, empecé el año con The Rock, tuve la lucha por el Campeonato de WWE. Luego, una semana después, no estoy en el Royal Rumble. Lo cual fue, pensé que era muy extraño, así que hablamos con Relaciones con el Talento, y simplemente dijimos:

‘Oye, escucha, si no hay nada para nosotros, podemos ir por caminos separados’ y claro, unos meses después, fuimos por caminos separados… No pedimos nuestras liberaciones. Simplemente estábamos como, ‘Si no hay planes, entonces podemos discutir, ir por caminos separados.’ Así que en realidad, mi contrato, firmé por cinco años en 2019 en abril.

Pero añadieron 18 meses por tiempo de lesión y eso era lo que quedaba en mi contrato. Todo lo que había firmado por los cinco años y cuando firmé por esos cinco años, ya me había dicho a mí mismo, después de estos cinco años, hago estos cinco años y tengo que hacer otra cosa ahora.

Esta vez es mucho diferente, mi despido de WWE en 2024 al de 2014. Ahora soy un hombre adulto. Cumpliré 38 años el día después de que se emita esta entrevista. Así que sí, simplemente estoy en un punto diferente en mi vida. Estoy en paz con ello.

He tenido una gran carrera porque en ese momento, cuando me liberaron, lo mejor que había hecho hasta ese momento fue estar en 3MB. Ahora, he sido Campeón de WWE, he estado en WrestleMania, he encabezado eventos premium, he hecho de todo. He viajado por el mundo y estoy en un lugar diferente financieramente. Así que sí, mucho ha cambiado, ¿verdad?»