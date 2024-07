Jinder Mahal impactará al mundo, prevé Jeff Jarrett

Raj Dhesi (Jinder Mahal en WWE) apenas está dando sus primeros pasos como agente libre de la lucha libre profesional. De momento, ganó el Campeonato de Peso Pesado BLP de manos de Dominic Garrini en Old Habits Die Screaming el 26 de julio y después de hacer una aparición en So High para atacar a Effy tendrá su primer combate en Game Changer Wrestling el 2 de agosto en Now and Forever. Entre otras fechas que ha anunciado el veterano. Mientras, aún se habla más de su pasado como Superestrella.

On August 31st at NCG’s “Bad Temper” event @ClutchJessie has a huge opportunity as he will step into the ring with former WWE Champion Raj Dhesi fka Jinder Mahal in Leamington, Ontario.

Jessie V has established himself an a star on the pro wrestling indy scene in Ontario and is… pic.twitter.com/go8OWTxbKg

— NCG WRESTLING (@ncgwrestling) July 26, 2024