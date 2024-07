En su momento, hubo mucho ruido porque faltando unos días para Survivor Series 2017, en SmackDown, Jinder Mahal perdió el Campeonato WWE ante AJ Styles, y este terminó enfrentándose ante Brock Lesnar en dicho evento premium.

Se reportó que Lesnar no quiso luchar ante Jinder Mahal, según información de Dave Meltzer. Aunque no se saben los motivos de la decisión de Lesnar. Pero, en una reciente entrevista con Chris Van Vliet, Mahal dio su versión de lo que piensa, de pro qué cree que Lesnar no quiso luchar ante él.

► Jinder Mahal habla de cuando Brock Lesnar rechazó luchar ante él

“El titular decía: ‘Brock Lesnar se negó a trabajar con Jinder’. No creo que se haya negado. Creo que probablemente propuso un combate con AJ porque, estilísticamente, es un combate mucho mejor. Ambos, Brock y yo, somos rudos.

¿Quién iba a ponerle presión a quién? Habría sido un combate plano. Solo hubiera sido él suplexándome un montón de veces, tal vez Tjhe Singh Brothers interviniendo. Pero el combate que tuvo con AJ fue fenomenal.

Tuve el Campeonato WWE durante seis meses y no supe que iba a perder el campeonato hasta el día del evento. Estábamos en Manchester y teníamos la lucha por el título. Llegamos al edificio, Michael Hayes me dice a mí y a AJ que hablemos con Vince, nos envía a la oficina de Vince y Vince me dice que voy a perder el campeonato».