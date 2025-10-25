McMahon, Lesnar, Orton… Jinder Mahal recuerda WWE

Vince McMahon, Brock Lesnar, Randy Orton… Ser Campeón WWE, la lucha Punjabi Prison, aquella promo con connotaciones racistas… Jinder Mahal habla de todo mientras continúa su aventura como luchador independiente bajo su nombre real, Raj Dhesi; por ejemplo, el pasado 17 de octubre, derrotó a Matt Riddle para defender el Campeonato Stu Hart Heritage en el evento Dungeon Wrestling Wrestleween 3.

► En palabras de Jinder Mahal

Cómo se enteró que sería Campeón WWE

«Estábamos en Chicago, en el Allstate Arena. Estaba con Randy (Orton) cerca de los vestuarios, y llega Road Dogg y le dice a Randy: ‘Oye, Vince quiere hablar contigo’. Luego me agarra a mí y me dice: ‘Oye, vas a ganar esta noche’. Así fue como me enteré. Pero en WWE todo puede cambiar hasta el último segundo. No lo ganas realmente hasta que lo ganas. Road Dogg me lo dijo un par de horas antes, aunque ya tenía una sospecha desde el día anterior.

En Reino Unido hay apuestas online sobre lucha libre, y yo entré como el menos favorito unos días antes… y la noche anterior ya era el gran favorito. Las apuestas cambiaron. Vi en Twitter que la gente decía: ‘Jinder Mahal es ahora el favorito’. No sé si alguien sabía algo… supuestamente, quizás, tal vez».

El día que ganó el campeonato

«Increíble. Me cambió la vida. Si un año antes, cuando todavía bebía, alguien me hubiera dicho que un año después iba a ser campeón de WWE, en la mejor forma física de todo el roster, y con confianza en mis promos… no lo habría creído.

De hecho, el día del Six-Pack Challenge, después del promo que Vince había escrito, él quedó muy contento. Me dijo que había estado excelente.

Le pedí: ‘Vince, por favor, déjame hacer una promo en cada evento en vivo’. Y él dijo: ‘Road Dogg, a partir de ahora, en cada evento en vivo, Jinder hace una promo’.

Después de eso, en cada show tomaba el micrófono y podía decir lo que quisiera. Eso me dio muchísima práctica: tres eventos por semana más la televisión. Antes me estresaba muchísimo, memorizaba cada palabra de la promo. Pero con el tiempo solo necesitaba puntos clave, y podía hablar con naturalidad. Fue un gran cambio«.

Cómo se sintió al ganar el título

«Se sintió increíble. No puedo ponerlo en palabras. Cambió mi vida para siempre. Es algo que nadie puede quitarme jamás«.

Sobre Randy Orton

«Trabajar con Randy fue increíble. Es el mejor de todos los tiempos. Un ser humano increíble, un gran luchador y aún mejor persona. Todavía hablamos cada mes o dos. Nos escribimos mensajes. Tener a Randy todavía en 2025 actuando a tan alto nivel es increíble. Es una inspiración para todos los luchadores».

El “Punjabi Prison Match”

«Cuando me dijeron que iba a estar en una lucha de prisión punjabí, me emocioné. Me encantan las luchas con estipulaciones, con objetos, callejeras… todo lo que sea fuera de lo común.

Pero el día del evento nos dimos cuenta de que nadie podía ver nada. Hay dos jaulas, y desde la arena el público no podía ver qué pasaba adentro. Aun así, fue divertido. Fue la tercera vez en la historia que se hacía ese tipo de lucha, y con el regreso del Great Khali.

Me enteré unos días antes que Khali volvería, y estaba emocionado. Durante los ensayos, intentaron esconderlo detrás de cortinas, pero no se puede ocultar al Great Khali. Al final Vince dijo: ‘Ya salgan’.

Hay una parte graciosa: si ves la lucha, cuando Khali entra, Randy está soplándose los dedos. Luego le pregunté por qué. Me dijo: ‘Estaba secándome las manos para que no se me resbalaran al trepar la jaula. No quería morir ahí arriba’.

Cuando ganamos y celebramos, parecía que Khali pensaba que él era el campeón… y en cierto modo lo era.

Sus manos son como sartenes. Me daba palmadas en la espalda gritando ‘¡Buen trabajo, hermano!’, pero me estaba dejando la espalda roja.

Pero si yo soy campeón, Khali también lo es. Ser el primer campeón de WWE de origen punjabí, indio o del sur de Asia fue un logro de toda nuestra comunidad.

Un señor me dijo algo que me marcó: ‘Cuando fuiste campeón, nuestros hijos estaban tan orgullosos que iban a la escuela diciendo: ‘¡Tenemos un campeón!’’. Fue un momento muy especial para todos nosotros».

Su rivalidad con Shinsuke Nakamura

«Trabajar con Shinsuke fue genial, muy fácil. Lo admiraba desde su etapa en New Japan.

Incluso lo enfrenté en Japón, en Osaka. La noche anterior luchamos en Hawái y en un spot mi hombro se salió de lugar y volvió a entrar —una subluxación—, me rompí el labrum y fracturé el glenoide. No le dije a nadie, me hice una resonancia por mi cuenta y seguí luchando. Si WWE se enteraba, me quitaban el título al día siguiente.

Así que gran parte de mi reinado luché con el labrum roto. Cuando sonaba la campana, el dolor desaparecía. Pero fuera del ring, apenas podía moverme«.

La polémica promo con connotaciones raciales

«Cuando me dieron el promo un par de horas antes del show, pensé: ‘Esto es una mala idea, terrible idea’.

Hablé con Vince y le pedí hacer otra cosa. Le dije que iba a tener mala reacción, que no era buena imagen. Me dijo: “¿Y qué? Es heat, es lucha libre. No importa, hazlo’. Tenía dos opciones: hacerlo o decirle que no, lo que habría tenido consecuencias. Así que lo hice.

No fue bien. Al público no le gustó, pero no era el tipo de abucheo bueno, era incomodidad. Cuando volví al camerino, estaba frustrado. Me dijeron que tal vez haríamos una disculpa pública, un comunicado tipo ‘esto es solo entretenimiento’. Pero luego Vince decidió: ‘No, no digas nada’. Y así quedó.

Pero el problema es que toda la reacción negativa recayó sobre mí, no sobre la empresa. Ojalá pudiera volver atrás y cambiar eso. Fue una situación fea».

La lucha cancelada con Brock Lesnar en Survivor Series 2017

«Sí, esa lucha estaba planeada. Brock era heel, yo también, así que no sabía cómo iba a funcionar, si él iba a ser babyface por una noche o qué. Estábamos en la gira europea cuando me dijeron que iba a perder el título ante AJ Styles. Me lo dijeron el mismo día, igual que cuando me lo dieron.

Fui al camerino de Vince, y él me dijo: ‘Jinder, vas a perder el título. AJ, tú y Brock en Survivor Series’.

Hice lo que me pidieron, sin drama. Estuve feliz, había sido campeón seis meses, todo tiene su fin. Le dije a Vince: ‘Voy a ser campeón otra vez’. Eso cambió nuestra relación. Descubrí que con Vince tienes que hablarle de hombre a hombre, con confianza, no con miedo.

Después vi la lucha de AJ con Brock —fue increíble— y honestamente, fue mejor de lo que habría sido conmigo. Era la decisión correcta.

Años después, Meltzer publicó que ‘Brock se negó a trabajar con Jinder’, pero eso nunca se dijo en ese momento. Nadie me lo dijo.

Brock siempre me mostró respeto. Siempre me saludó con un apretón de manos o un abrazo.

Creo que no fue que se negara, sino que simplemente pensaron: ‘AJ y Brock harán una mejor lucha’. Y tenían razón. Pero con el tiempo se tergiversó como ‘Brock rechazó a Jinder’, lo cual no es verdad».