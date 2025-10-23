Jimmy Wang Yang fue luchador de WWE en distintas etapas durante toda la década de los 2000 y en 2021 regresó temporalmente como productor. Durante sus experiencias en la promotora número uno de la lucha libre profesional, pudo vivir varios momentos memorables con el ex-mandamás Vince McMahon. Hace unos años conocíamos la vez que McMahon se olvidó que lo había despedido. En esta ocasión, Yang revela que su jefe lo tenía aterrado.

► En palabras de Jimmy Wang Yang

Primeros años y su primer contacto con Vince McMahon

“No conocí a Vince hasta varios años después. Cuando fracasó la invasión de WCW, nos mandaron a casa unas semanas. Luego abrieron un territorio de desarrollo en Cincinnati, Ohio, la Heartland Wrestling Association, y tuve que mudarme allí. En ese entonces, WWE tenía solo un roster —Raw y SmackDown no estaban separados todavía— y habían contratado a muchos luchadores de WCW y ECW, así que había demasiada gente. Después de seis meses me despidieron porque no me subieron al roster principal. Luego fui a luchar a All Japan Pro Wrestling durante unos dos años y medio. Cuando regresé a WWE como Akio, ahí fue cuando conocí a Vince McMahon por primera vez. Recuerdo verlo caminar por el pasillo y pensar que tenía un aura alrededor, como si fuera la persona más importante de la lucha libre. Pero cuando me saludó y me dio la mano, se me fueron los nervios. Me hizo sentir tranquilo, fue algo loco.”

La división crucero y su papel como Akio

“Cuando volví como Akio, WWE parecía estar entusiasmándose otra vez con los pesos crucero. Rey Mysterio fue el que cambió el juego, abrió la puerta para todos nosotros. También estaban Chavo Guerrero, Tajiri, Ultimo Dragón, Jamie Noble… todos eran luchadores increíbles. SmackDown se sentía como el show de lucha libre real, donde los cruceros brillaban más. Fue una época muy emocionante.”

Cómo nació el personaje de Akio

“Realmente Vince controlaba todo. Aunque se hable de otros creativos, él tenía la última palabra. No sé bien cómo nació el personaje. Tenían a Tajiri y contrataron a Ryan Sakoda, y yo quería regresar. Dijeron: ‘Podemos hacer una historia con estos tres’. Todo fue muy rápido, todavía estaba luchando en Japón y de repente me dijeron: ‘Te vamos a firmar y debutas en el pay-per-view la próxima semana’. Tajiri tenía miedo de hacer el personaje porque representábamos a la mafia japonesa, y en Japón la Yakuza tenía conexiones con la lucha libre, así que él estaba preocupado. Luego Sakoda se lesionó, y el grupo se desarmó muy rápido.”

Ser despedido (otra vez) y su tiempo en Ring of Honor

“Tuve una etapa de unos dos años y medio, fui el Rey de Velocity (risas). Me encantaba Velocity. Era mi programa. Pero luego me despidieron otra vez. Después trabajé en Ring of Honor, donde la pasé muy bien. Hacía un equipo inspirado en mi película favorita, The Last Dragon, junto con el actor ‘Bruce Leroy’ (Taimak). Era algo muy divertido… hasta que recibí la llamada para volver a WWE, esta vez como Jimmy Wang Yang.”

Cómo nació el personaje de Jimmy Wang Yang

“No esperaba volver a WWE. Todo empezó porque quería impresionar a una chica muy guapa del Diva Search. WWE tenía un evento en Lexington, Kentucky (a una hora y media de Cincinnati), y le dije: ‘¿Quieres ir al pay-per-view? Te consigo buenos asientos, te invito a cenar…’. Fui tras bastidores a recoger los boletos y me crucé con Vince. Me miró y me dijo: ‘¡Jimmy! ¿Dónde demonios has estado?’. Le respondí: ‘Eh… me despediste’. Y él: ‘¿Qué? ¿De verdad?’. Luego me dijo que se iba a un ensayo y que después quería hablar conmigo. Yo pensaba: ‘¿No sabía que me había despedido?’. Pero claro, dirige una empresa multimillonaria, toma miles de decisiones al día… puede olvidar cosas. Me fui a catering, me serví un filete y una papa, y de repente vienen a buscarme para hacer una prueba en el ring. Era el evento donde Vince luchaba contra Dios, y Shawn Michaels tenía una historia con The Spirit Squad. Me pidieron que hiciera un bump (caída) de prueba para que Shawn se sintiera cómodo con el movimiento, porque somos del mismo tamaño. Me lanzaron 6 metros por los aires y pasé por una mesa. Cuando me preguntaron cómo me sentía, dije: ‘No morí, así que está bien’. Después de eso, Vince dijo que debería estar bajo contrato, y efectivamente, al día siguiente me llamaron para Raw y luego para SmackDown. Cuando llegué, me dijeron que me recontrataban. Era mi tercera vez en WWE. Fui a agradecerle a Vince y él me dijo: Ni sabía que te habíamos despedido. Pero bueno, el pasado es el pasado. La última vez no te dejé hablar porque eras un coreano criado en Georgia. Esta vez haremos de algo negativo algo positivo: vas a ser el redneck asiático. Y te llamarás Jimmy Wang Yang, porque rima’. Me quedé parado pensando: ‘Esto es muy raro’. Pero le dije: ‘Vince, haré lo que quieras mientras el cheque llegue cada lunes’. Me respondió: ‘Estará allí. Ahora sal de mi oficina’. Y así fue como, por intentar ligar con una chica, terminé convertido en un redneck asiático.”

El éxito del personaje y su fama repentina

“El personaje se volvió popular muy rápido. Lo noté con lo que llamo ‘la prueba del aeropuerto’: cuando la gente te reconoce fuera del ring. Después de la primera semana, fui al supermercado y la gente me rodeó. Luego en la gasolinera me empezaron a seguir. En el aeropuerto tenía que llegar una hora antes solo para poder pasar entre fotos y autógrafos. Pensé: ‘Wow, a la gente realmente le encanta este personaje’. Fue una locura.”

Su música de entrada

“La gente amaba mi tema de entrada, pero yo lo odiaba como música para luchar. Era demasiado lenta, no me motivaba. Me gusta la música country y el folk, pero hay momento y lugar. Esa música es para cuando estás relajado en el porche con un whisky, no para justo antes de pelear con alguien.”