Jimmy Uso: «Si Sami Zayn viene a WWE SmackDown…»

Durante el episodio de WWE RAW del 4 de noviembre, Jey Uso, Jimmy Uso y Sami Zayn intentaron solucionar la tensión creada después de que «The Underdog from the Underground» golpeara accidentalmente a Roman Reigns en Crown Jewel, donde The OG Bloodline fueron derrotados por The Bloodline 2.0. Parecía que obtendrían una suerte de breve venganza al atacar juntos a Solo Sikoa pero este se libró en el último momento y el «OTC» acabó siendo el peor parado.

► ¿Sami Zayn en WWE SmackDown?

Pero los tres luchadores no pudieron encontrar un arreglo, a pesar del intento de «Main Event» de convencer a su hermano de que aún no compartiendo la misma sangre Sami es familia de ellos para posteriormente invitarlo a SmackDown. Todavía no se sabe si Zayn va a aceptar el ofrecimiento pero el «No Yeet» tiene dudas de que eso vaya a ser una solución, como compartía en declaraciones realizadas después del programa para el show Raw Exclusive:

«Espero que Sami Zayn se quede donde tiene que estar, Uce. No necesita aparecer ni nada. Él no es Uce, no es familia. Escucha, ¿piensas que esta noche estuvo intensa? Si aparece en SmackDown, Uce, la cosa se va a poner realmente intensa, y no quiero tener que decir, ‘Te lo dije'».

Va a haber tensión ya no solo por Jimmy sino porque seguramente estará allí Roman. Y cómo va a reaccionar él a lo sucedido será lo que marque el camino en esta nueva relación entre ellos. Parece que el ex Campeón WWE está más dispuesto que nunca a dejar los problemas a un lado en pro de un bien mayor, el cual en esta ocasión sería seguir intentando acabar con la facción que una vez fue suya, y ciertamente necesitan a Sami para competir en Survivor Series.

