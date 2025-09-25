Jimmy Uso: «Mi hermano Jey actúa como Roman Reigns»

Jimmy Uso habla sobre su relación con Jey, las tensiones en The Usos, la influencia de Roman Reigns y sus metas individuales en WWE. Esto después de que los hermanos gemelos perdieran ante The Vision, representados por Bron Breakker y Bronson Reed, en Wrestlepalooza.

► En palabras de Jimmy Uso

Sobre hacer equipo con Jey

“Hacer equipo con mi hermano es algo que siempre está en mi alma. Cada vez que entro al ring con él, eso es day one, no es solo una camiseta, es nuestro estilo de vida. La lucha en pareja con él nos sana. Cuando estamos juntos brillamos, cuando estamos separados seguimos bien, pero la chispa se apaga un poco.” “Cada vez que estoy en el ring con él, siento que nos curamos, aunque ahora estemos en espacios mentales distintos. Tenemos que decidir si queremos seguir como el mejor equipo o cada uno por su lado. Yo necesito que mi hermano me lo diga claro: ¿quieres volver a ser el mejor equipo del mundo conmigo, o quieres hacer lo tuyo?”

Tensiones y diferencias con Jey

“Ahora mismo estamos en un punto difícil, porque en Wrestlepalooza perdimos y no estamos en la misma página. Pensé que lo estaríamos al volver, pero no es así. Sé que Jey también lo siente y que lucha con el peso en sus hombros. Venimos de una familia de campeones y él busca dejar su propia huella. Es doloroso verlo luchar y no tener una respuesta. Solo sé que tengo que estar a su lado. Hay una nube negra que siempre nos sigue. No puedes elegir a tu familia, siempre están ahí, y nosotros, The Bloodline, siempre vamos a estar ahí. Siempre habrá algo.”

Comparación con Roman Reigns

“Mi hermano está actuando como Roman Reigns. Siento que Jey está intentando ser exactamente eso, quiere superarnos a todos, y eso lo está cambiando. Tiene visión de túnel, está perdido en la salsa, y tenemos que recuperarlo, porque ahora mismo está en otro estado mental y eso es peligroso. Roman siempre decía: ‘Aplástalos a todos, haz que te reconozcan’. Eso puede sonar como motivación o como lo más egoísta del mundo. Depende de cómo lo tomes. Esa mentalidad de todo o nada, familia por encima de todo, la entiendo y la respeto. Pero todo esto viene con un costo: puede levantarte o puede hundirte.”

Carrera individual y metas

“Sí, claro que quiero un campeonato individual, todos tenemos metas.” “Cuando tú eres campeón, yo también lo soy. Cuando Jey venció a Gunther en WrestleMania, tuve escalofríos, sentí que era parte de eso. No necesito tener el cinturón en la cintura para vivirlo. Vivo cada noche a través de él. Claro que me encantaría tenerlo algún día, pero no lo necesito para sentirme realizado.”

Opinión de su padre, Rikishi

“Mi papá lo ve y nos dice: ‘Más les vale arreglar esto, o lo haré yo mismo’. Él siempre nos deja resolverlo. Pero tenemos que decidir si queremos seguir como el mejor equipo o cada uno por su lado.”