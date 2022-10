Ava Raine hizo esta semana su debut en la televisión de NXT revelándose como la nueva integrante de Schism, el grupo liderado por Joe Gacy. La hija de The Rock tiene desde el primer día la pesada losa que supone quien es su padre. Eso claramente influirá en su carrera, tanto para bien como para mal. Pero al fin y al cabo se trata de ir viendo con el tiempo lo que demuestra en el encordado. Obviamente, todavía es pronto para analizarla. Aunque de primeras podemos confirmar que empieza siendo una villana.

► Jimmy Uso habla de Ava Raine

Quizá, hablando de facciones, en el futuro pase a formar parte de The Bloodline junto a sus primos Roman Reigns y The Usos. Todo lo que suceda con Ava Raine lo veremos con el paso del tiempo. Ahora nos detenemos un momento en las recientes declaraciones que Jimmy Uso hizo sobre ella cuando le preguntaron en TMZ Sports. El Campeón Indiscutible de Parejas WWE confía mucho en la nueva luchadora de la marca amarilla y no puede esperar para verla mostrando de lo que es capaz y dominando la WWE.

«El cielo es el limite. Como todos nosotros, ella también es un caballo de batalla. Lo tiene arraigado profundamente en sus angre, y estoy emocionado por su futuro. No puedo esperar a ver a dónde la lleva esto.

«De todos modos, la familia puede conseguirlo, estoy totalmente de acuerdo. Todos somos familia. Todos la buscamos. Tiene a todo el equipo de su lado. Estoy listo para ver lo que puede hacer. Estoy listo para que ella aparezca y represente el linaje”.

¿Confías en Ava Raine tanto como Jimmy Uso?