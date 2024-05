Jimmy Smith critica a Rousey: «No me vengas con esta mierda de víctima»

Jimmy Smith no se anduvo con rodeos al hablar de Ronda Rousey. En una entrevista reciente, Rousey dijo que se sintió maltratada por el comentarista de UFC Joe Rogan y otros miembros de los medios de MMA después de derrotas consecutivas por nocaut ante Holly Holm y Amanda Nunes en 2015 y 2016 .

A Smith, ex comentarista de Bellator y UFC, no le gusta la forma en que Rousey se manejó después de sus derrotas, especialmente después de que más tarde reveló que estaba lidiando con síntomas de conmoción cerebral antes de su pelea por el título de peso gallo contra Holm.

«Nunca he sido una persona religiosa. Una cosa que siempre se ha dicho acerca de Dios: Él recibe todo el crédito, ninguna culpa. Eso es lo que quiere Ronda Rousey: todo el crédito, ninguna culpa. ‘Quiero crédito por todas mis victorias. Mis derrotas, tuve CTE y tuve esto y tuve aquello. Soy la mejor que jamás lo haya hecho, pero cuando no funcionó, fue fulano de tal y nunca yo”.

“Ella nunca le da crédito a las personas que realmente la golpearon. La idea de que ella dejó las MMA y se fue a la WWE porque tuvo problemas de conmoción cerebral no tiene sentido”.

Smith no tenía ninguna de las quejas de Rousey y acusó a la ex campeona de peso gallo femenino de UFC de maltratar a los miembros del personal y de ser difícil trabajar con ella.

“La gente detrás de escena, la gente de cámara, la gente de audio, la gente a la que puedes empujar y la gente a la que puedes intimidar y la gente a la que puedes hablar con desprecio no pueden soportar (su) maldito trasero. Todos los que detrás de escena tuvieron que ponerle un micrófono a Ronda Rousey no la soportaban. ¿Dije por qué? Dijeron: ‘Ella estaba molesta con nosotros desde el momento en que se sentó hasta el momento en que se levantó’. Como si fuera culpa nuestra que ella tenga que hacer esta entrevista para promocionar su próxima pelea. Y ella es simplemente miserable, es mala con nosotros y no la soportamos.

“Estaban aplaudiendo cuando la noquearon. Esto es lo que me dijeron. Esas son las personas con las que puedes ser malo y grosero, y ellos no pueden defenderse. Esa gente no soportaba a Ronda Rousey, así que no te sientes aquí y me digas que eres la víctima cuando el pobre tipo sentado detrás de la cámara está haciendo su trabajo y se burla de ti, o eres malo. La persona que te hace preguntas cuando promocionamos tu pelea. No me vengas con esta mierda de víctima”.