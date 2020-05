No puede decirse que Cesaro no esté teniendo una buena carrera en WWE teniendo en cuenta los títulos conseguidos y que siempre encuentra la manera de aparecer en esta o aquella historia, sin haber tenido demasiadas etapas de irrelevancia. Pero muchos continúan pidiendo a Vince McMahon que le de el impulso definitivo al plano estelar. Teniendo en cuenta lo que ha pasado con el luchador suizo desde que empezó a trabajar en esta empresa puede afirmarse que eso no va a ocurrir. Y por eso no pocos se conformarían con que volviera a sostener un título secundario y hacerse con el trono del medio cartel.

► Jimmy Korderas habla de Cesaro

Entre ellos podríamos situar a Jimmy Korderas, antiguo réferi del imperio luchístico que acostumbra desde hace un tiempo a dar su opinión en redes sociales acerca de la actualidad del mismo. En este caso, en un reciente video en Twitter, da su opinión sobre que Cesaro quedara fuera del torneo por el Campeonato Intercontinental que dio inicio el viernes pasado en SmackDown después de que Sami Zayn fuera despojado del título.

"El torneo por el Campeonato Intercontinental tiene algunos buenos combates y eso es genial, pero creo que WWE perdió una oportunidad al haber dejado fuera del torneo a un luchador que pienso que debería haber tomado parte: Cesaro. En el pasado, el Campeonato Intercontinental era un título que sostenían los caballos de batalla y no hay nadie que se ajuste mejor a esa descripción que Cesaro.

"Y cuando se habla de talento en el encordado hay pocos mejores que él. Además es entretenido con el micrófono. Y puede ser divertido o tan serio como él quiera. No solo es eso sino que pienso que perdieron la oportunidad de tener otro momento como Kofi Kingston y desafortunadamente la perdieron".

El luchador suizo está ahora mismo en un camino que no está claro a dónde lo llevará. También le ha afectado la ausencia del propio SZ. De los tres que forman su alianza quien sí está dentro del torneo es Shinsuke Nakamura. Quizá Cesaro podría ayudarlo para que ambos continúen adelante intentando buscar el éxito juntos. O que juntos se unan a la división de parejas. Son opciones que pueden ser interesantes pero que son pura especulación en este momento.