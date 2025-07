El exréferi de la WWE Jimmy Korderas condena a quienes están criticando o burlándose de Hulk Hogan a raíz de su reciente fallecimiento a los 71 años. Él no es el primero que sale al pasado de los mensajes negativos, también lo hizo Mark Henry.

I will leavd this here for you!: pic.twitter.com/Zfb1nNGoR0

Así que no sorprende que salieran con toda su bilis tóxica apenas minutos y horas después de que se conociera la noticia. Fue tan grande, que provocó una docena de tuits amargos de todo tipo de cuentas de wrestling. Vino de las personas más miserables, que existen para asegurarse de que todos compartan su miseria, o al menos estén rodeados por ella. (No trates de decirles lo contrario, porque te convertirán en su nuevo blanco).

Un hombre con MUCHOS defectos, pero que revolucionó la industria y rompió barreras de una manera que no es una exageración decir que la industria de la lucha libre no sería la misma sin él. Las personas que en línea se quejan constantemente de la lucha libre, o de no haber tenido oportunidad, o de que sus trabajos en la industria no reciben suficiente atención o no son valorados, son más basura que la que saca un usuario de respaldo.

Los defectos de Hogan NO deben ser ignorados. DEBEN formar parte de su legado.

Pero hay un momento y un lugar para eso. Hay un nivel de respeto que se puede tener al hablar de ello.

Bailar sobre una tumba literal 6-12-24 horas después de su muerte? Eso es un tipo especial de odio. Al menos déjenlo ser enterrado, aunque sea para que pueda tener el honor de la primera vez en su carrera.

NO debería ser tan difícil NO DECIR NADA si no tienes nada bueno que decir en las primeras horas tras enterarte del fallecimiento de alguien. Esto no fue un asesino en masa. No fue un delincuente sexual condenado. Fue amado por más personas de las que lo odiaban por el personaje que interpretó y lo que aportó no solo a la lucha libre, sino a la cultura pop.

Y la parte más triste es cómo la negatividad sacó lo peor de quienes viven en la miseria. La miseria ama la compañía. El hecho de que muchos no pudieron esperar ni 24 horas para desquitarse…, ellos no odiaban al hombre ni la mitad de lo que disfrutaban demostrar cuánto lo odiaban. Una vez más, más basura que un drenaje que no puede evitar filtrar su hedor a toda la sociedad».