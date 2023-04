Jimmy Korderas cuestiona el nuevo programa de AEW

Cuando Tony Khan se propuso construir una compañía de lucha libre profesional de primer nivel que sirviera como una alternativa a la WWE no bromeaba. En solo cuatro años, aunque esto podría haberse dicho mucho antes, como, en realidad, se hizo, ha conseguido crear en AEW un producto de calidad con muchos de los mejores luchadores del mundo, muchas horas de emisión cada semana, e incluso colaboraciones con otras empresas. Ahora nos enfocamos en los programas con los que cuenta y el nuevo que se avecina.

#AEW returns to Las Vegas, NV on Wednesday, May 24th 2023 for #AEWDynamite LIVE and #AEWRampage at the @MGMGrandGarden! Don’t miss out on one of #AEW’s biggest weeks of action!

🎟️ Tickets are ON SALE NOW!https://t.co/aVHH46LQpw | https://t.co/mfEr09Iifw pic.twitter.com/wqHBWj809B — AEW LIVE EVENTS (@AEWLive) April 18, 2023

> ¿AEW tiene demasiado en su plato?

Dynamite, Rampage, Dark y Dark: Elevation son los shows All Elite por el momento, sin olvidar los PPV, y próximamente se unirá a ellos Collision, que se pasará los sábados. Es sin duda una gran noticia en muchos sentidos, tanto para disfrutar más de esta organización como una confirmación de que esta va de maravilla porque de lo contrario estaría reduciendo contenido y no expandiéndolo; recordemos que también acaban de lanzar All Access, e igualmente los eventos no televisados, llamados House Rules.

Dicho esto, ¿es posible que AEW tenga demasiado en su plato ahora mismo? De ello habla Jimmy Korderas, ex réferi de la WWE, en un reciente episodio de su Reffin’ Rant:

“¿Qué haces con el programa de los viernes por la noche, el especial de una hora? ¿Será un espectáculo exclusivo de ROH? Tantas preguntas que deben responderse, espero que sea un éxito, pero me doy cuenta de que puede ser demasiado en su plato en este momento”.

In today's #ReffinRant I usually don't talk about rumors but there is one making the rounds that has many going 🤔 #StaySafe pic.twitter.com/kAaspjty0m — Jimmy Korderas (@jimmykorderas) April 17, 2023

¿Estás de acuerdo con Jimmy Korderas?