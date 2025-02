El talentoso luchador y ex miembro creativo de AEW, Jimmy Jacobs, ha roto el silencio en torno a su paso por AEW, el cual comenzó en junio de 2023 y terminó en octubre de 2024, cuando decidió marcharse de la empresa. Y aunque, tal cual lo informamos aquí en SÚPER LUCHAS, ya negó que filtrara cosas de WWE a AEW, como se llegó a rumorar tras su despido en 2022, recientemente habló de su salida de AEW.

Lo hizo en entrevista con Wrestle Mobs, en donde, además, aclaró cómo era su trabajo a nivel creativo en AEW y dijo que, pese a todo, Tony Khan es una gran persona y el que esté en la lucha libre profesional es algo positivo para el negocio. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Jimmy Jacobs habla de manera positiva de Tony Khan

«Hubo muchos malentendidos sobre mi posición en AEW, algo similar a lo que viví tras dejar WWE, cuando me etiquetaron erróneamente como una ‘fuente de filtraciones’, acusación que siempre negué con firmeza. Me uní a AEW en junio de 2023 como productor, pero poco más de un año después, en octubre de 2024, decidí dejar la empresa y tomarme un descanso de la lucha libre.

«Puedo confirmar que formé parte del equipo creativo de AEW, pero quiero aclarar que mi rol no era el que muchos fans o incluso algunos luchadores creían. Mi trabajo era más administrativo que creativo, algo que se remonta a mi tiempo en WWE. Desafío a cualquiera a que nombre un solo segmento que haya escrito o producido en AEW y que puedan criticar. No lo hice. Ese no era mi trabajo en absoluto.

«Mi responsabilidad principal era servir como canal de información. Estaba en contacto frecuente con Tony Khan, discutiendo ideas y ayudando a organizarlas para transmitirlas a las personas adecuadas, ya fueran talentos, productores, equipo técnico u otros involucrados en la producción. También tuve un rol clave en la estructuración de los guiones de televisión. Luego de que Khan presentara sus ideas, yo redactaba los borradores iniciales y ayudaba a darles forma, pero quiero enfatizar que la dirección creativa siempre fue decisión de Khan.

«No dejé ninguna huella creativa en AEW. También niego haber estado involucrado en la introducción de historias sobrenaturales en AEW, como las que trabajé en TNA Wrestling. Es importante dejar las cosas claras: yo no escribía la televisión de AEW. Si bien en mis últimos meses tuve cierta colaboración creativa con Chris Jericho, mi participación no fue tan significativa como algunos podrían pensar».

Sobre su futuro y su relación con Tony Khan:

«Mirando hacia adelante, es probable que trabaje con WWE, AEW o TNA en el futuro. Trabajé con Scott D’Amore en Maple Leaf Wrestling y estaría abierto a hacerlo nuevamente. Al igual que en WWE y AEW, nunca tuve un contrato formal con esas promociones, sino más bien un acuerdo de trabajo.

«Aunque dejé AEW, Tony Khan fue muy amable y comprensivo cuando tomé la decisión de alejarme. Le estoy agradecido por su comprensión y quiero señalar que me dijo que siempre sería bienvenido de regreso si así lo deseaba.

«Además, reconozco la contribución de Khan a la industria de la lucha libre. Su impacto es innegablemente positivo. Creo que Tony Khan ha tenido un impacto positivo en el negocio de la lucha libre que no se puede subestimar. Es el mejor momento para ser luchador desde 1999, debido a la cantidad de empleos y el dinero que se está generando. Tony se toma su papel en serio, ya que muchas personas dependen de las decisiones que toma».