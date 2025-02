Jimmy Jacobs: «No filtraba información de AEW a WWE»

El ex luchador Jimmy Jacobs fue presentado como nuevo guionista creativo de AEW a mediados de 2023. Pero ese realmente no era su trabajo, como explicaba el año pasado. En octubre de 2024, se hizo oficial su salida de la casa Élite.

«Principalmente, lo que hago es dar formato al programa, organizar la información y comunicarla. Nunca se suponía que tuviera un papel creativo. Estaba agotado en IMPACT. Había agotado mi energía escribiendo televisión de lucha libre cada semana y realmente no quería hacerlo más. En AEW, mi trabajo no implica escribir televisión de lucha libre. Se trata mucho más de tareas administrativas«.

Más recientemente, hablando con Bodyslam.net, Jacobs se acuerda de aquellos tiempos en la compañía; Tony Khan lo mencionó como alguien que ayudó entre bastidores y que asistía a las reuniones creativas y de producción.

«Desafío a cualquiera a que nombre un solo segmento que haya escrito y producido en AEW. La mayor parte de lo que hice en AEW fue trabajo administrativo… Yo era un canal de información.

«Hubo personas que crearon la narrativa de que yo filtraba información en WWE, lo cual es 100% falso. Fue una completa invención. Honestamente, todavía no me acostumbro a ser juzgado por mentiras».

Remember when AEW/ROH played a rib on Jimmy Jacobs by giving him a ton of pyro for no reason😭pic.twitter.com/Lz8ynZkZcM

— Peps🪭 (@Peps_Wrestling) September 29, 2024