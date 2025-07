Jimmy Crute, explica decisión de desafiar a Dustin Jacoby

Jimmy Crute está listo para luchar por el título después del UFC 318. Crute (13-4-2 MMA, 5-4-2 UFC) sometió a Marcin Prachnio (17-9 MMA, 4-7 UFC) con una llave de brazo en el primer asalto durante las preliminares del sábado en el Smoothie King Center de Nueva Orleans.

Tras la victoria, Crute retó a Dustin Jacoby (21-9-1 MMA, 9-6-1 UFC) para la próxima UFC Fight Night, el 27 de septiembre desde el RAC Arena de Perth.

«Creo que es una buena pelea para ambos. Es una buena prueba para ambos, y sé que no es una pelea fácil. Es un tipo muy astuto, así que ese fue el nombre que me vino a la mente. No lo había pensado antes, pero en el momento, me vino a la mente».