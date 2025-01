Jim Ross y sus problemas con Jesse Ventura

El recordado luchador, comentarista y gobernador de MInnesota, Jesse Ventura, está de regreso en WWE luego de muchos años. Está siendo comentarista especial de WWE Saturday Night’s Main Event.

Y a sus 73 años, y pese a haber estado tanto tiempo tan alejado, lo hace bastante bien. Recientemente, Jim Ross compartió en su video podcast Grilling JR cómo fue trabajar con él y los problemas que tuvo con Ventura y con Todd Pettengill. Estas fueron sus declaraciones:

► Acerca de sus problemas de química con Todd Pettengill:

«La ironía de todo esto es que nos llevábamos muy bien. Todd es un buen tipo, inteligente y divertido. Pero no tenía mucho conocimiento del producto, y veía la lucha libre como si fuera una especie de serie cómica o algo por el estilo.

«Simplemente no teníamos buena química, y en parte eso fue mi culpa. Debería haberme relajado más, como se dice en el negocio de la lucha libre. Pero yo tenía mi estilo. Pensé que funcionaba para mí y para el negocio, así que mantuve mi rumbo. Pero durante ese tiempo, no tuvimos grandes shows juntos, y no fue porque no nos lleváramos bien».

Sobre trabajar con Jesse Ventura:



«Al principio, cuando trabajé con Ventura, no me caía bien. Sentía celos de que ganara mucho más dinero que yo, tal vez el doble, y trabajara a medio tiempo. Con el tiempo, arreglamos eso. Me disculpé con Jesse, y él aceptó mi disculpa.

«Y fue mi culpa. Simplemente tenía celos, y me avergüenza decirlo aquí al aire, pero sentía que nuestras compensaciones deberían estar más equilibradas. Supongo que era solo envidia de mi parte. Los celos son algo terrible, hombre».