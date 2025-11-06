Jim Ross: «WWE perdió el rumbo en 2001»

El legendario comentarista ex-WWE hoy en AEW Jim Ross recuerdas algunas historias extrañas y sorprendentes ocurridas a inicios de la década del 2000. Atendamos a las recientes declaraciones del veterano en un episodio reciente de su Grilling JR with Jim Ross.

► En palabras de Jim Ross

Quemar la bandera en Nueva York tras el 11-S

“Fue el momento equivocado. El tiempo no era el adecuado. No puedo justificar hacerlo, aunque forme parte del lenguaje de la lucha libre profesional. Yo estaba haciendo comentarios cuando Eddie Gilbert cubrió al ‘Cowboy’ Bill Watts en Tulsa con una bandera rusa. Y aquello fue una locura, el público enloqueció, estaban furiosos… pero esto era diferente. Porque era en Nueva York, un año después del 11 de septiembre, y esas heridas ni siquiera habían empezado a sanar. Todavía no han sanado.

«Simplemente pensé que era mal momento. Yo ni siquiera lo habría considerado. Hubiera sido un: ‘No, no vamos a hacer eso. Lo siguiente.’ “Si yo estuviera en una reunión creativa, habría dicho: ‘Paso de esa idea. No me gusta. Va a generar demasiados pensamientos negativos.’ Aún había familias buscando a sus seres queridos después del 11-S. Ni siquiera habían encontrado a todos.”

Kane returns to save the American flag and debut his new look. #wwe02 pic.twitter.com/PqbeCXFpon — Jus⛏in🩸 (@Justin_SofOK) March 10, 2025

Entregarle el campeonato mundial a Triple H sin torneo

“Fue muy poco tradicional. Entregar un título como un regalo. La única vez que podría funcionar es si tuvieras a un heel súper caliente y darle el campeonato aumentara su odio y perfil. Pero en general, no es una buena idea. Triple H debería haberlo ganado en el ring. Y no fue decisión de él. A esa altura él era un heel increíble. Vince le dio la oportunidad, el pase caliente, por así decirlo.”

On September 2, 2002, Eric Bischoff reintroduced the World Heavyweight Championship, awarding it to Triple H. pic.twitter.com/lIllXhYH8k — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) April 25, 2023

Kane haciendo el Spinaroonie (o Kane-roonie)

“No tenía sentido. Como Kane haciendo el Kane-roonie, por dios. No debería haber pasado. Ahí es donde el entretenimiento deportivo y la lucha libre chocan. Tienes a este monstruo, lo has construido, está súper over, es un futuro Hall of Famer… y ahora lo pones a hacer un Kane-roonie.”

“Yo mismo intenté hacer un spinaroonie una vez. Fue horrible. Me sorprendió que no se me rompiera la espalda.”

“Pensé que lo de Kane fue mal ubicado. Y siquiera considerar las connotaciones del 11 de septiembre… para mí no era ni una opción. Jamás habría ido por ahí.”

La ceremonia de compromiso de Billy & Chuck y el rol de Eric Bischoff

“Bischoff hizo un trabajo fantástico en ese papel. La caracterización, o booking, es como un casting. Y él lo interpretó de forma fenomenal. El equipo de maquillaje estuvo aún mejor. Si no sabías que era Eric, no lo reconocías.”

“Soy fan del podcast de Eric, ‘83 Weeks’. No me molesta que se llame así. Nos ganaron. ¿Qué quieres que haga?”

Billy & Chuck enter their wedding to a live performance of It’s Raining Men. #wwe02 (via @maskedwrestlers) pic.twitter.com/MJSmdDbV4g — Jus⛏in🩸 (@Justin_SofOK) March 25, 2025