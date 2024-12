Recientemente, tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Jim Ross explicó por qué razón Vince McMahon enterró la carrera de Christian Cage en WWE. Pues bien, el tema gustó tanto a los seguidores de Ross, que decidió ampliarlo.

Y, en la más reciente edición de su video podcast Grilling JR, el actual comentarista especial de AEW y Miembro del Salón de la Fama WWE, dijo que el regreso de Christian Cage a WWE en 2009, fue saboteado. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Jim Ross habla acerca de Christian Cage y su fallido regreso a WWE

«¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo eso tiene algún sentido común? No tiene sentido común. Contratas a un talento por una razón: hacerlo sobresalir para que pueda contribuir a tu marca. ¿Cómo demonios—y por qué Todd Grisham sabría cómo hacerlo? Simplemente puedes dejarlo tranquilo. Podrías simplemente dejarlo tranquilo, tan fácil como eso. Pero, no sé. Creo que eso fue simplemente absurdo. Es que, Vince tenía algo contra Christian. No sé por qué. Realmente no sé por qué, pero lo tenía.»

«Y si hubiera podido—cuando era el jefe de Relaciones de Talento, no parecía molestarnos tanto porque seguía empujando hacia adelante. Seguía reservándolo. Luego, cuando recibías los reportes de los agentes sobre los shows en vivo—les llamábamos así antes, ‘Eventos en Vivo’, o ‘Premium’ o como se llame ahora—él tenía uno de los mejores combates de la cartelera todas las noches, sin importar con quién estuviera reservado.

¿Cierto? Entonces, ¿quién podría proteger mejor a John Cena que Christian? Nadie. Nadie. Uh-uh. Y eso es una habilidad. Esa es una habilidad, y no todo el mundo la tiene. Vince simplemente nunca lo vio. A veces, cuando tiene algo en mente sobre el fracaso, es lo que va a mantener en su cabeza.

«Puedes ver ese ejemplo y decir: ‘Bueno, eso no tiene sentido. ¿Por qué pasó eso?’ Bueno, eso fue durante el período de John Laurinaitis, así que no sé por qué pasó, pero no debería haber sucedido en absoluto. Fue solo una tontería. Fue infantil.

Nunca fue fan de Christian. Christian probablemente tuvo suerte de ser traído de vuelta desde TNA, y tal vez eso solo le dio a Vince más munición para joderlo. Parece que eso fue lo que pasó. Simplemente no tiene sentido».