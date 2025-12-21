Jim Ross: «Vince McMahon estaba celoso de mí»

El legendario comentarista Jim Ross recuerda sus tiempos trabajando con Vince McMahon en la WWE. «JR» cree que su entonces jefe no tenía la mejor de las opiniones sobre él. Es interesante apuntar que Ross trabajo bajo el mando de McMahon durante 20 años (1993-2013).

► Jim Ross sobre Vince McMahon

Política, religión y WWE

“No se habla de política. No se habla de religión. Y añadiría una tercera: no se habla de fútbol universitario. Eso último es un poco exagerado, pero las dos primeras son buenas prácticas en los negocios. No hablas de política ni de religión porque no quieres dividir a tu audiencia. Quieres llegar al mayor número de personas posible. ¿Qué pienso de WWE acercándose al presidente en funciones? Es solo postureo, oportunidades para la foto. He visto a Triple H visitar la Casa Blanca varias veces. Si te invitan y haces buenos contactos, está bien. Trump es un cazador de estrellas. En cualquier caso, me alegro de que esto no sea un tema principal del programa.”

Vince McMahon y su relación conflictiva

“Sabía que algo iba a pasar. Lo sabía tan claro como que estoy sentado aquí con ropa de Oklahoma. No habíamos terminado cuando acabó el show. Nunca he entendido la intensa animadversión que Vince sentía hacia mí. Creo que estaba celoso. Él nunca iba a ser el narrador ‘play by play’ que yo era. Pero no quería darme crédito por ayudar a construir la Attitude Era. No digo que yo fuera el único responsable, ni mucho menos. Pero yo firmé a todos esos tipos que le hicieron ganar millones y ayudaron a que la empresa saliera a bolsa. Ese era mi vestuario y todo encajó. Fue un trabajo de equipo.”

Trabajo y ética profesional

“Siempre confié en mi trabajo. Pensaba que podía narrar un buen combate si el combate estaba ahí. La gente no entiende que necesitas un lienzo para pintar. Y eso no siempre ocurre. Nunca le tuve rencor a Vince. Por mucho que me hiciera pasar malos momentos, siempre podía mirar mi cuenta bancaria y sonreír. Yo nunca le fallé. Nunca falté a un show, nunca hice las cosas a medias. Trabajaba en dos o tres puestos a la vez.”

No vivir con resentimiento

“Tengo dos opciones: cargar con ese rencor y esa angustia o dejarlo ir y seguir adelante. Y eso es lo que hice. No merece la pena quedarse atrapado en la ira.”

Su presente en AEW y su estado de salud

“Me lo estoy pasando genial trabajando en AEW. Ahora que mi salud está mejor, me veréis más. Seguiré haciendo los pay-per-views. Tony Khan me está usando de la manera perfecta: hago los eventos principales, ayudo a impulsar a otros talentos y me divierto. Eso es lo importante.”

Reflexión final

“Soy un veterano, pero todavía puedo seguir jugando. Y soy muy afortunado por ello. Estar enfadado con Vince McMahon sería una pérdida de tiempo.”