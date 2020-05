Aprovechando su confinamiento en un hotel de Jacksonville, Florida, Jim Ross ha decidido pasar el rato hablando de distintos temas en su reconocido podcast Grilling JR. Recientemente habló mal de The Ultimate Warrrior y ahora habla de Triple H, de quien recuerda que quería ganar un millón de dólares y ser el mejor pagado en WWE. Aunque aclara que para él, y para muchos, Hunter se merecía ganar tal cantidad de dinero. Solo que resulta bastante curioso que el yerno del dueño de WWE se preocupara por ello.

► Jim Ross habla de Triple H

"Él y yo estábamos sentados en Evansville, Indiana tratando de resolver los arreglos finales de su nuevo contrato en donde obtuvo el número mágico. Un millón de dólares al año, y se lo merecía. Vince no me autorizaba a dar esas garantías mínimas de un millón de dólares muy a menudo. Hunter consiguió el suyo, y se lo merecía.

"Por alguna razón, recuerdo que me dijo: '¿Estás seguro de que nadie tiene un trato mejor que yo?' Y yo le dije que sí, que estaba muy seguro, y le pregunté si acaso dudaba de mi palabra. Me respondió que no, que sólo quería asegurarse de eso, entonces le dije: 'Está bien, ya lo sabes de seguro. Nadie en esta compañía tiene una bolsa mínima más grande que la que tendrás cuando se firme ese contrato, ¿es eso lo que querías escuchar?' Luego, me estrechó la mano y nos fuimos. Si ganara un millón al año ahora, sería un recorte gigante en su salario".

Recordemos que Triple H lleva años ganando más de 2 millones y medio de dólares como mínimo. El año pasado obtuvo 3 millones 328 mil 092 dólares. Y la semana pasada se embolsó un millón y medio de dólares, o poco más, al vender algunas de sus acciones. Todo un hombre de negocios: Best for business.