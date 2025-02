Jim Ross: «¿Triple H no merece el WWE HOF? Das vergüenza»

El ex luchador y actual director de contenido de WWE «The Game» Triple H va a ser inducido al Salón de la Fama en la Clase 2025. El anuncio no fue una sorpresa para nadie, quizá sí por el momento, porque no había habido ningún indicio, pero realmente solo era cuestión de cuando pues el veterano iba a recibir dicho honor más pronto o más tarde habida cuenta de su histórica carrera. De hecho, ya lo tuvo una vez como integrante de D-Generation X.

► ¿No lo merece?

Dicho esto, algunos piensan que HHH no merece la distinción. A ellos les responde el también Hall of Famer Jim Ross en un episodio reciente de Grilling JR:

«Felicitaciones a Triple H por ser inducido, o por ser inducido pronto. Cualquiera que diga que no lo merece y que la única razón por la que está ahí es por con quién se casó, eso es una completa mierd*. Es ridículo. Si dices eso, para. Deja de hacer el ridículo. Ese hijo de puta fue el mejor heel en una de las épocas más calientes en la historia de WWE, y ahora es el mariscal de campo, el entrenador principal de ese mismo equipo que está batiendo récords. Dame un respiro. Basta. Te estás avergonzando al demostrar tu ignorancia. No hagas eso.

Estoy feliz por él. Le envié un mensaje el otro día felicitándolo, y créelo o no, fue el día después del Rumble, y me respondió. No olvida a aquellos que lo han ayudado en el camino y a quienes respeta, y está haciendo un gran trabajo.»

¿Cuál es tu opinión sobre la inducción de Triple H al Salón de la Fama de WWE?