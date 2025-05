Jim Ross, Steve Austin y su última cirugía: «Eso es un amigo»

Jim Ross acaba de someterse a una cirugía debido a un cáncer de colon y Stone Cold Steve Austin demostró la gran amistad que los une a ambos.

Happy Birthday to my longtime friend ⁦@steveaustinBSR⁩!

No one was ever better. 🤠 pic.twitter.com/jOu6OANjR4

— Jim Ross (@JRsBBQ) December 18, 2021