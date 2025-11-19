Jim Ross sobre Okada vs Tanahashi: «Si eres fan…»

Los legendarios luchadores y rivales Kazuchika Okada e Hiroshi Tanahashi tendrán un último combate en NJPW en el retiro de Tanahashi durante Wrestle Kingdom 20.

► En palabras de Jim Ross

Así que si eres fanático, no te lo puedes perder. Míralo en vivo o sigue la cobertura del evento de Superluchas. Te lo dice Jim Ross (lo último no).

“Me recuerda al booking de Flair y Steamboat. Son dos tipos con un nivel de habilidad altísimo, que tienen una química increíble y un gran respeto mutuo. De verdad se respetan mucho, y eso es algo en lo que siempre me apoyo cuando llevo sombrero. No hay razón para que no sea fenomenal, considerando el ambiente, cuándo es, dónde es y todo eso. Si eres fan del wrestling y conoces la historia de estos dos, sabiendo que esta será su última vez —por lo perfeccionistas que son y lo mucho que aman la competencia— te puedo decir que tendrán un clásico. Creo que será uno de los mejores combates del año en cualquier empresa, incluida esta.”

“Quita a Sting de WCW en su época. Quita a Flair, a Steamboat… Estoy dejando fuera a alguien importante, pero esto tenía que pasar. Era inevitable. Que hayan tenido tantas luchas uno contra el otro quizá sea más de lo que la gente habría imaginado cuando empezó todo. Somos afortunados de estar vivos hoy y de vivir en una era donde ambos siguen trabajando y están saludables. Llegamos en el momento y lugar adecuados, en mi opinión.”

“Para cualquier fan del wrestling que ame el arte, la psicología y la ejecución, este es un combate que simplemente no quieres perderte. No puedo esperar a Wrestle Kingdom. Va a estar aquí antes de que nos demos cuenta.”