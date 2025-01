Jim Ross: «Sabía que Brock Lesnar regresaría a WWE»

Brock Lesnar dejó la WWE en 2004 después de solo tres años -y de perder contra Goldberg en WrestleMania XX– para hacer un último intento en la NFL con los Minnesota Vikings que no salió como esperaba ya que lo cortaron antes de que comenzara la temporada y así terminó su sueño de triunfar en el football. No tardó mucho en regresar a la lucha libre y entre 2005 y 2006 tuvo una serie de combates en NJPW, donde fue Campeón Mundial de Peso Completo, y en 2007 un último en Japón en Inoki Genome Federation. No sería hasta 2012 cuando volvería tanto a la industria como la compañía de Estados Unidos donde agrandaría impresionantemente su leyenda.

► Sabía que regresaría

Pero volvamos a 2004 para descubrir que ya entonces Jim Ross sabía que «The Beast Incarnate» iba a regresar, según recuerda en Grilling JR:

«Sí, por supuesto, absolutamente. ¿Qué más va a hacer para ganar ese tipo de dinero? Nada. ¿Cuáles son tus opciones? Oh, no tienes ninguna, ¿verdad? Los Vikings lo intentaron contigo… Era increíble, pero no lo suficientemente bueno para entrar en la lista de 53 jugadores. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? ¿Tienes un Plan B? Lo que él quería hacer era ser ranchero, agricultor. Y para eso, necesitas tener tierras, y no regalan tierras. Así que yo sabía que volvería. [Gerald] Brisco sabía que volvería. Por eso me aseguré de que Briscoe y él hablaran. Ya sabes, mantener la conexión viva. Asegúrate de que haya un pulso en ambos lados, para que cuando los sentimientos de todos hayan sido abordados, podamos comenzar.

«Porque no hacía falta ser un genio para ver que Brock Lesnar era dinero. Lo supe cuando era estudiante universitario, cuando Briscoe y yo comenzamos a reclutarlo. Hicimos acuerdos con el entrenador de lucha libre. Íbamos a firmar con Brock después de su tercer año en Minnesota. Y parte de nuestro trato con el entrenador de lucha era que no lo firmaríamos antes. En ese entonces no tenían NIL ni nada de esa m****a. Si lo hubieran tenido, probablemente le habríamos ofrecido un contrato NIL. Pero no existía. Así que hicimos nuestro trato y cumplimos nuestra palabra. Y creo — no estoy seguro, pero creo — que estaba en camino de ir a los campamentos de entrenamiento, a Louisville creo, a las pocas horas de cumplir con su compromiso de lucha amateur. Mi punto es — larga, realmente estúpida y larga respuesta — ¿cuáles son tus opciones? Y si tus opciones son limitadas, no cortes la mejor opción que tienes. No la rechaces. Sé inteligente.»

