Jim Ross recuerda el adiós de Bret Hart a la WWE

Nunca nadie hubiera imaginado que Bret Hart iba a abandonar WWE en 1997 después de un suceso tan infame como el Montreal Screwjob. Vince McMahon ya sabía que se iba para firmar con WCW, de ahí que sucediera lo que sucedió. «The Hitman» acabaría volviendo a la compañía, pero no sería hasta 2004, cuando su carrera como luchador ya había quedado atrás después de aquel accidente con Goldberg del que también se ha hablado largo y tendido desde entonces. Vaya dos terribles episodios que marcaron la vida luchística de tan gran guerrero.

► El adiós de Bret Hart a WWE

Pero en realidad no los recordamos para entrar nuevamente en la controversia sino para hacernos eco de las recientes declaraciones de Jim Ross en su Grilling JR -en el mismo episodio estuvo hablando de cómo Vince McMahon veía a Jeff Jarrett en WWE así como a si sabía que Steve Austin estaba molesto con Jarrett– acerca de que la salida de Bret Hart dio oportunidades a otros luchadores. «JR» no da muchos detalles pero señala que unos triunfaron, que otros no, pero que todo dependió de Vince McMahon, quien tomaba las decisiones.

“Creó oportunidades para muchos muchachos. Algunos lo merecían, algunos estaban listos, otros no, pero esta es la mano y recuerda quién está repartiendo las cartas aquí. El Sr. McMahon está repartiendo las cartas y qué más se puede decir al respecto porque ese es realmente el resultado final. Siempre he creído en volver a barajar la baraja. He dicho esto muchas veces. A los fanáticos de la lucha libre les encanta lo nuevo y les encantan las sorpresas, y todo esto es realmente nuevo”.

¿Veíais WWE cuando Bret Hart se fue en 1997? Personalmente, no comencé a hacerlo hasta 2006.