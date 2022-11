Nathan Jones es mucho más reconocido como actor que como luchador. Quizá haya quienes lo sitúen como Boagrius, el gigante al que se enfrenta Aquiles (Brad Pitt) al comienzo de la película Troya. También dio vida a Rictus Erectus en Mad Max: Fury Road. O a Reiko en la versión de 2021 de Mortal Kombat. Fue además Rogan en la película de Netflix Spiderhead lanzada hace unos meses. O interpretó a un piloto ruso en Fast & Furious: Hobbs & Shaw. No es una estrella de Hollywood pero ha desarrollado más su carrera en este sentido.

► Jim Ross recuerda a Nathan Jones en WWE

En los encordados comenzó a trabajar en 2001 en World Wrestling All-Stars. En 2002 también trabajaría en Pro Wrestling Zero1-Max. Y ese mismo año firmó un contrato con WWE. No tuvo un gran camino como Superestrella pues en 2003 acabó renunciando a la compañía debido a los continuos viajes. En 2008 firmaría con TNA (ahora IMPACT! Wrestling) pero nunca llegó a luchar. Ahora nos detenemos en sus tiempos en la organización McMahon, pues de ellos se acordó recientemente Jim Ross en su podcast, Grilling JR.

«Me quedé muy impresionado. La prueba del globo ocular fue bastante impresionante, y él era un tipo bastante inteligente, es decir, podía armar oraciones. Físicamente llamaba la atención, pero Nathan no estaba listo para viajar. Hemos tenido otros muchachos allí; sus habilidades sociales no se correspondían con su apariencia. Fue un hecho consumado con Nathan. Era inestable, era inestable».

En estos momentos, Nathan Jones tiene en post-producción la película Furiosa, que se embarca dentro del mundo de Mad Max, en la que volverá a dar vida a Rictus Erectus, y ha sido rumorado para Valeria 3D y Anti-Social.

¿Os acordáis de Nathan Jones en WWE? ¿Habéis visto algunas de sus películas?