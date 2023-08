Jim Ross no vacila: «Mi meta es quedarme en AEW»

«Jim Ross espera regresar para el evento en el Estadio Wembley, pero eso es solo una meta. […] El contrato actual de Ross con AEW expira en dos meses. Aún no hay fecha para su regreso, pero probablemente sea para el evento Collision«. Publicamos esta información en SUPERLUCHAS hace aproximadamente un mes. Finalmente, el objetivo de Jim Ross de estar en All In 2023 se cumplió, como vimos esta pasada noche durante el evento. Ahora, ¿terminará también su acuerdo con la compañía? Probablemente, no.

► Jim Ross lo tiene claro

Hablando recientemente en su pódcast, Grilling JR, el WWE Hall of Famer y comentarista All Elite ponía en claro que quiere quedarse. No es ninguna sorpresa pues todo le ha ido de maravilla hasta ahora, dejando a un lado claro sus problemas de salud, con los que la empresa Khan siempre ha sido totalmente comprensiva.

«No tengo ninguna intención de cambiar de empleador en absoluto. Me gusta trabajar para AEW. Disfruto trabajar con estos talentos. Realmente me divierte estar en Collision porque creo que estamos tratando de crear una sensación un poco diferente para la presentación en televisión. No necesariamente mejor que Dynamite, sino diferente a Dynamite. Entonces, mi plan es seguir desempeñando algún papel, y eso depende por completo de Barry Bloom, mi agente, y, por supuesto, de Tony Khan. Ellos tienen el control; ellos están llevando a cabo las negociaciones«.

«Así que mi objetivo es quedarme en AEW y contribuir y ayudar en todo lo que pueda. Me gusta trabajar cuando estamos juntos con Kevin Kelly y Nigel McGuinness, y eso siempre es divertido. Me impresionó mucho Ian Riccaboni. Es un joven comentarista muy talentoso, así que espero que todo salga bien. Lo sabremos en unas pocas semanas, eso es seguro».