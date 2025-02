Jim Ross: «No sé si Ricky Starks será el próximo Shawn Michaels»

Ni corto ni perezoso, Ricky Starks hizo su debut en WWE nada más salir de AEW como nueva estrella de NXT. Así, el «Absolute» se ha convertido en uno de los luchadores de moda estos días. Hemos conocido entresijos de su primera aparición, hemos leído a Undertaker revelando que ha hablado varias veces con él, a Tommy Dreamer comparando su presentación con la de Penta en Raw o visto una posible pista de su implicación en Vengeance Day.

► Confiado y talentoso

Y ahora nos hacemos eco de las recientes declaraciones de Jim Ross sobre su cambio de compañía en su podcast, Grilling JR:

«Bueno, es un tipo con mucha energía. No sé si será el próximo Shawn Michaels, dado su tamaño, pero ciertamente tiene un futuro único. Tiene una gran personalidad, así que espero que le vaya bien y que pueda vivir su sueño. Parece que el sueño de muchos talentos es llegar a WWE y darlo por hecho. Pero ahí no es donde termina, es donde comienza.

Vi el episodio de NXT anoche. Me sorprendió ver a Ricky Starks. No sé cómo le irá. Tiene una alta opinión de sí mismo y muchas habilidades, de eso no hay duda. Así que veremos cómo le resulta. Nunca es fácil ganarse al público, y espero que pueda lograrlo y mantenerse como una estrella principal. Aún está por verse. Veamos qué sucede.»

¿Qué opinas de Ricky Starks?