Jim Ross no quiere hablar más del Montreal Screwjob

El Montreal Screwjob, o la Traición de Montreal, ocurrió en la lucha estelar de Survivor Series 1997 entre Shawn Michaels y Bret Hart por el Campeonato WWE cuando Vince McMahon armó una estratagema para arrebatarle el título a «The Hitman» antes de que se fuera a WCW ordenando que el réferi, Earl Hebner, declarara ganador al «Chico Rompecorazones» mientras este le aplicaba el Sharpshooter a su oponente sin esperar a que este se rindiera. Este es uno de los más lamentables y más recordados episodios de la historia de la WWE.

► Jim Ross y el Montreal Screwjob

Y 25 años después continuamos hablando de lo sucedido aquel 9 de noviembre en el Molson Centre de Montreal, en Quebec, Canadá; la ciudad natal de Bret Hart. No hace mucho, Vince Russo daba a conocer cuál fue la violenta reacción del Undertaker. Ahora vamos con Jim Ross. El miembro del Salón de la Fama y antiguo comentarista de la compañía McMahon afirma en un reciente episodio de su Grilling JR que no quiere volver a hablar del Montreal Screwjob. No está contento ni siquiera con su participación posterior en el infame capítulo

“Odiaba a ese hijo de p*ta. Si nunca volvemos a hablar de eso [Survivor Series] en mi vida, estaré muy contento… Tener que revivirlo una y otra vez, y luego Conrad y yo, mostró algunas entrevistas esta vez. Yo entrevistando a Vince, y [luego dijo], ‘Bret jodió a Bret’. Bueno, ¿en qué estabas pensando cuando dijiste eso?».

