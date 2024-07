Jim Ross no asegura estar en All In 2024

Debido a sus complicaciones de salud, Jim Ross se convirtió en un comentarista especial de AEW, por lo que solo está en Dynamite especiales o en PPVs. Eso sí, solo si su estado de salud lo permite, pues recordemos que Ross ha sufrido bastantes problemas de salud últimamente.

Lo cierto es que Ross estuvo de forma más reciente en la mesa de comentarios de AEW para el PPV AEWxNJPW Forbidden Door 2024, y realizó muy bien su trabajo. A los fans les gusta escucharlo, no solo por nostalgia, sino que al ya no tener que viajar tanto, prepara mejor su trabajo y no comete tantos errores como una época en la que los fans de AEW hasta pedían su salida.

► Jim Ross no asegura su presencia para el PPV AEW All In London 2024

El próximo gran PPV de AEW será AEW All In London 2024, el cual se realizará desde el mítico Estadio de Fútbol de Wembley en Londres, Inglaterra, el próximo domingo 25 de agosto. Lo cierto es que Ross ya dijo en la más reciente edición de su video podcast Grilling JR, que debido al largo vuelo, su presencia no estaría garantizada. Estas fueron sus palabras:

«Me hace sentir bien saber que a la gente todavía le importa, porque a mí ciertamente me importa. Espero estar en Londres. Aún no es una garantía, pero es algo por lo que estoy luchando… El año pasado trabajé en un par de combates, eso fue suficiente, así que veremos cómo resulta esta vez. Tony Khan ha sido extremadamente justo conmigo, y quiero ser extremadamente justo con él».