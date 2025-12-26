Jim Ross niega acusaciones de racismo de D-Von Dudley

Hace unos meses, el recordado luchador D-Von Dudley, sorprendió, pues en distintos videopodcast, resaltó que tuvo una mala experiencia con el legendario comentarista y ex Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones con el Talento de WWE, Jim Ross.

D-Von Dudley acusó a Jim Ross de haber sido racista contra él. Es más, hasta D-Von declaró que Ross le dijo directamente que no lo quería por su color de piel.

► Jim Ross niega haber sido racista con D-Von Dudley

Pues bien, luego de varios meses, por fin Jim Ross ha roto el silencio, rechanzado de forma categórica las acusaciones de D-Von Dudley. Estas fueon sus palabras en la más reciente edición de su video podcast Grilling JR:

“Eso es tan absurdo que ni siquiera debería merecer una respuesta. Aprecio a D-Von. Aún hoy me cae bien. Yo lo contraté a él y a Bubba. Creo que hicimos un buen trabajo al programarlos.

“Yo ayudé a impulsar a los Dudley Boyz durante la era más icónica de lucha en parejas en WWE. Quedé completamente sorprendido por la acusación y cuestioné las motivaciones de D-Von.

“Me dejó en shock escuchar eso, porque no recuerdo haber tenido jamás una palabra cruzada con D-Von Dudley. Siempre lo respeté a él y su trabajo… Yo nunca le dije eso a D-Von Dudley. Por qué inventaría algo así —supongo que para llamar la atención— no lo sé.

“Tal vez él no esté tan satisfecho con su vida después de la lucha libre como sí lo está Bubba, porque Bubba ha logrado un tremendo éxito como comentarista. A mi edad, y con mis situaciones de salud y todo lo demás, no tengo nada que ganar diciendo: ‘Sí, lo dije una vez y realmente me arrepiento’. Nunca lo dije.

“Pregúntenle a Shelton Benjamin. Pregúntenle a los atletas afroamericanos que firmé. Si JYD estuviera aquí, pregúntenle a él. Yo respeté a D-Von entonces, y lo respeto ahora”.