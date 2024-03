Durante la edición más reciente de su pódcast, Grilling JR, Jim Ross estuvo abordando como siempre diversos temas, siendo el más destacado las acusaciones contra Vince McMahon. Pero también la inducción al Salón de la Fama de WWE de Paul Heyman en la clase 2024. El ya integrante del Hall of Fame cree que nadie lo merece más.

► Jim Ross de Paul Heyman

«¡Oh sí, no habrá nadie, ya sea del pasado o presente, que sea más merecedor de ser inducido al Salón de la Fama que Paul Heyman! Recuerdo a este joven e intrépido mánager que el comité de reservas no quería usar regularmente porque era muy astuto, más inteligente que la mayoría, y muy exigente.

«Así que pensé: ‘Bueno, si ustedes no van a darle oportunidad, yo lo usaré en la transmisión’. Fue mi idea hacerlo locutor para empezar, y nunca me defraudó, ni a nadie más que trabajara para él en ese sentido. Sacó lo mejor de mí. Sin lugar a dudas, sacó lo mejor de mí. Sabía cómo sacarme de quicio, sabía cómo manejarlo… Era genial, era realmente genial.

«Estoy verdaderamente feliz por Paul, me siento orgulloso de él. Aunque no podré participar en su día en el Salón de la Fama, definitivamente estaré observando con atención y simplemente me siento orgulloso de él. No hay nadie como él, nunca lo ha habido, ni ahora ni antes. Así que, bien por Paul.

«Es una gran persona, talentoso como nadie y ha demostrado su talento a través de múltiples generaciones y facetas. Por eso estoy realmente contento por él, para decir lo menos. Es realmente merecedor y aunque no sé quién más será incluido en el Salón de la Fama este año, puedo afirmar que nadie será más merecedor que Paul Heyman».