Jim Ross: «Mi contrato con AEW expira en agosto de 2025»

Meses atrás, Jim Ross preveía el año que le quedaba por delante podría ser su último como comentarista:

«Creo que sí. Es realista pensar eso. Tengo 72 años, me siento bien, me vuelvo más saludable cada día, lo cual es genial, pero tengo que pensar de manera realista que este podría ser mi último año, y lo más probable es que lo sea. Eso está por determinarse. Eso depende de mí, mi salud y Tony Khan. Ahora mismo es un buen plan porque básicamente estoy trabajando, según entiendo, solo en los pay-per-views. Ahí es donde me encontrarán, según lo que está planeado, mientras hablamos. Como sabemos, en la lucha libre profesional, las cosas cambian y podrían ser diferentes, pero no creo que en esta ocasión sea así. Creo que eso es lo que estaré haciendo, y eso está bien para mí. Puedo ir a grandes shows, comentar grandes combates en grandes eventos. Tony Khan tiene una buena idea de lo que le gustaría que hiciera, y de mis habilidades. Ahora mismo, mi situación es que estaré casado con los pay-per-views. Eso está bien. Tal vez ayude un poco con las tarifas de compra. La narración de historias será un poco más sólida y diferente».

► El contrato de «JR»

No obstante, parece ser que no será así de acuerdo a sus recientes declaraciones sobre su actual contrato y posible renovación en Grilling JR:

«Creo que mi contrato expira en agosto de 2025. No tengo la sensación o el presentimiento de que no me vayan a renovar debido al horario que manejo. Podría mantener este ritmo durante años, y no lo digo de forma presuntuosa. Esto es lo que hago. Esto es para lo que nací. Mientras mi corazón siga latiendo y yo siga saludable —y, francamente, en este momento estoy más saludable que nunca—. Una vez que esta herida sane, y ya está cada vez más cerca, estaré al 100%. Estoy esperando que mi cadera sane. Después de la cirugía de cadera… No estoy tan seguro de que volvería a hacerlo, aunque estaba hecha pedazos. No sé qué es peor: el proceso de recuperación o romperla en primer lugar. Pero creo que lo habría pensado un poco mejor o habría conseguido un mejor cirujano ortopédico. No debería estar con tanto dolor tanto tiempo después de la operación de reemplazo de cadera».

