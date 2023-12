Jim Ross ha tenido que ausentarse de la programación de AEW debido a sus problemas de salud. Afortunadamente, está mejorando. Pero no sabe cuándo volverá. Este es un breve resumen de sus palabras en el reciente episodio de Grilling JR, donde también estuvo hablando de qué detuvo a Christian Cage en WWE o cómo fue que la compañía lo contrató en 1996. Anteriormente también decía que el final de Survivor Series 2023 fue perfecto.

► Jim Ross se siente mejor

«Mi objetivo es recuperar la salud, y beber no estaba funcionando bien con mis medicamentos, especialmente con los medicamentos para la diabetes. Estoy tomando uno nuevo, así que había un conflicto. Es un conflicto de intereses, por así decirlo, porque quiero mejorar mi salud, y estos medicamentos tienen que funcionar.

«Beber diluía su efectividad, así que decidí dejarlo. No he experimentado ninguna abstinencia ni noches sin dormir. No he caído en la tentación. Hace un par de noches, tal vez el domingo, me tentó la idea de tomar un trago de Crown Royal, pero resistí la tentación. Sé que en algún momento tomaré ese trago de Crown Royal, pero lo haré con moderación, no como un masivo King Kong Bundy de 400 libras o algo así. Pero dejar de beber ha sido beneficioso.

«Estoy perdiendo peso y me siento más saludable. Espero volver al trabajo más temprano que tarde, pero no estoy seguro de lo que dirá el médico. No depende de mí. Necesito estar autorizado para volver a trabajar debido a esta herida. La diabetes, puedo manejarla y tratarla mientras estoy en camino. De todos modos, dejar de beber era algo que tenía que hacer para maximizar el beneficio de todos mis medicamentos, lo cual es significativo. Así que eso es lo que hice, y hasta ahora está funcionando bien».