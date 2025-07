Jim Ross: «Me queda poco tiempo como comentarista»

Aunque ya superó el cáncer de colon, el cáncer de piel y mucho más, el comentarista estrella de WWE durante años y hoy en día, comentarista y voz especial de AEW, Jim Ross, reveló recientemente que ya piensa en su retiro, a los 73 años de edad.

Así lo reveló Jim Ross en una reciente entrevista con Inside the Ropes, en donde dijo que ya siente que está llegando al fin de su carrera y no sabe cuánto tiempo más le queda para seguir comentando o tan siquiera, apareciendo en entrevistas y hablar de lucha libre, algo que realmente le agrada hacer. Estas fueron sus palabras:

► Jim Ross está cerca de su retiro como comentarista de lucha libre

«No sé lo que otros piensen al respecto, pero yo, que estoy dentro del negocio, sé que mi carrera se acerca al final. Lo estaba pensando en el avión mientras venía para acá, sabes, me pregunto cuántas veces más podré seguir haciendo esto, porque lo disfruto. Hoy tuve que subir cien escalones — me caí dos veces bajo el sol. Por suerte no me hice daño, pero bueno, así fue».