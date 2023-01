Jim Ross, la salud de Kurt Angle y el Team Angle

“Pero hombre, quiero decir, estábamos frustrados. Pensamos: ¿por qué nos separaron tan pronto cuando estábamos rockeando y rodando? Quiero decir, sabía que en el otro lado, en Raw, tenían a Evolution. Estábamos compitiendo contra ellos, pero nuestros ratings iban bien y creo que en ese momento tenían cuatro personas en su grupo. Tuvimos tres y creo que hicimos clic muy bien (…). Creo que tal vez hubo algo de celos del otro lado. Esto está teniendo más éxito del que pensamos que tendría, ya sabes, cuando tenías a Triple H con lo de Evolution y él decía: ‘Bueno, nadie puede ser mejor que yo‘”. El pasado 2022, Charlie Haas recordaba así al disolución del Team Angle.

► Kurt Angle y el Team Angle

Ya pasaron muchos años desde entonces así que no hablamos del equipo que formaban Kurt Angle, Shelton Benjamin y Charlie Haas a comienzos de los 2000 pero hoy lo hacemos nuevamente debido a los recientes comentarios de Jim Ross en su Grilling JR. El miembro del Salón de la Fama de la WWE y comentarista en All Elite Wrestling no dice nada acerca de cuando se separaron sino que se enfoca en lo bueno que fue para “The Wrestling Machine” tener a dos compañeros mientras se estaba recuperando de los problemas de salud que tenía entonces.

“Bueno, no puedes descartar a Kurt Angle. Sabes que es increíblemente resistente y superó tantas lesiones diferentes. Pensé que sería un alivio para él tener otros dos muchachos que básicamente podrían ser sus sustitutos en este escenario y eran buenos sustitutos. Me refiero a que estos muchachos podrían luchar y me encanta verlos obtener su oportunidad y adónde correrían con ella.

“Fue refrescante y le dio a Kurt que el tipo de dinero en ese trío era Kurt. Entonces, en consecuencia, le dio a Kurt la posibilidad de salir… Podría estar en el ringside. Podía hacer promos. Todavía podía mantener su exposición hasta que estuviera más saludable”.