Siendo el creador de las canciones de Steve Austin, The Rock, Vince McMahon, The Undertaker o Mick Foley, puede decirse que Jim Johnston es el compositor de música más reconocido de la historia de la lucha libre profesional.

► Destinado al Salón de la Fama de WWE

De ahí que no sería una sorpresa que WWE lo honrara con el Hall of Fame. Esto todavía no ha ocurrido, pero el sí inducido Jim Ross cree que es cuestión de tiempo, como expresó recientemente en su podcast, Grilling JR:

«Creo que en algún momento estará en el Salón de la Fama de WWE. Triple H es muy consciente de su entorno y entiende quién ha contribuido y qué ha aportado. Me sorprendería que, durante mi vida, Jim Johnston no sea incluido en el Salón de la Fama de WWE. Creo que eso va a suceder. Nadie me lo ha dicho, no tengo comunicación con WWE, pero parece algo lógico, y eso es algo que puedo decir sobre el liderazgo de Triple H en WWE: hace muchas cosas lógicas y de sentido común. Saturday Night’s Main Event fue idea suya, y trajo de vuelta algo de nostalgia, y lo hicieron funcionar. Así que creo que Jim Johnston está destinado a ser parte del Salón de la Fama de WWE.»

¿Estás de acuerdo con «JR»? ¿Y con las opiniones negativas que ha compartido Johnston a lo largo de los años? Acerca de las palabras del comentarista, veremos con el tiempo si finalmente se cumplen.