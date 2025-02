Matt Morgan y Nick Dinsmore son dos interesantes nombres que estuvieron en WWE. Pero, pasaron sin pena ni gloria por esta compañía. Y alguien que trabajó de cerca con ellos en la compañía fue el gran Jim Ross, hoy en día comentarista especial de AEW.

En la más reciente edición de su video podcast Grilling JR, Ross los recordó y mencionó por qué razón no pudieron triunfar en WWE. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Jim Ross habla de por qué Matt Morgan y Nick Dinsmore no triunfaron en WWE

«Creo que, más que nada, no logró conectar con la audiencia. Porque Vince habría amado ese tamaño y apariencia si Matt hubiera sido más accesible desde el punto de vista de su personalidad. Buen muchacho, él… creo que ahora vive aquí en Jacksonville, aunque no estoy seguro. Pero siempre fue bien educado y se representó a sí mismo de buena manera. Era exactamente lo que buscábamos, pero en algún momento tienes que conectar con la audiencia, y él no lo hizo.

«Ese fue su problema. Se veía como un gran tipo, pero más allá de eso, simplemente no hizo clic, Connie. Tenía la apariencia, la inteligencia… y a veces todos esos intangibles simplemente no suman por alguna razón. Es desafortunado. Pero Matt seguía siendo un buen chico, y simplemente no funcionó para él.

Sobre si Nick Dinsmore es uno de los mayores «qué hubiera pasado si se le hubiera dado el correcto empuje» en la historia de la lucha libre:

«Esa es una buena pregunta. El tiempo lo es todo, como todos sabemos. Así que no sé cómo responder a esa pregunta. Tenía todos los intangibles. Podía luchar, era confiable, entretenido y tenía una buena personalidad. Pero su personaje como Eugene era un poco débil. No tenía muchas capas, era complicado.

«Pero déjame decirlo así: Nick Dinsmore hizo todo lo que pudo para sobresalir y hacer que esto funcionara. Pero su personaje, el personaje de Eugene, tenía un techo. No era tomado en serio. Y como la audiencia no lo tomaba en serio, Vince McMahon tampoco lo hizo».