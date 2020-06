Una de las personalidades de la industria más críticas con AEW desde su creación está siendo, irónicamente, uno de sus nombres estrella: Jim Ross. El legendario narrador ya avisó en octubre, poco después del estreno de AEW Dynamite en TNT, que era necesario dotar al producto de mayor componente narrativo.

«Alguien me dijo, 'Bueno, ¿por qué estás en AEW?' Porque me pagan mucho dinero, y me gusta la gente para la que trabajo, y me gusta la lucha libre y ayudar a estos chicos jóvenes. ¿Hacen demasiadas acrobacias para mi gusto? Sí, para seros sinceros, la verdad es que sí. Pero ya se están alejando un poco de eso, porque este tipo de lucha libre ya no es nuevo. ¿Cuántas veces hemos visto un 450 Splash? Un 620 Splash... Eso ya no es nuevo. ¡No es nuevo!

«Así que tenemos que encontrar algo más para llamar la atención de la gente. Puede que un simple combate de lucha libre. Tal vez usar psicología y engancharlos emocionalmente para meterlos de lleno en la historia que se cuenta».