Jim Ross está libre de cáncer de colon

Excelente noticia para la leyenda de la lucha libre profesional, Jim Ross. Y es que, en la más reciente edición de su video podcast Grilling JR, Ross reveló que totalmente libre de cáncer de colon. Esto, luego de que hace casi un mes, fuera sometido a una muy exitosa cirugía para remover el cáncer. Estas fueron sus interesantes y optimistas declaraciones:

► Jim Ross está totalmente libre de cáncer de colon

«No, simplemente volver al trabajo. Ese es mi siguiente paso. Sí, ya estoy cansado de estar en casa y estoy emocionado por las oportunidades que se vienen. Me siento mejor. Mi plan es estar en Dallas para el gran evento AEW All In.

«Uno nunca sabe qué pasará mañana. El cáncer se ha ido, lo cual me alegra muchísimo decir. Así que, ya sabes, me siento bendecido de que mi salud haya regresado, y me siento bastante bien.

«Estoy muy agradecido con AEW por contratarme, por haberme traído a bordo, y Tony Khan ha sido increíblemente maravilloso durante mi enfermedad. Me apoyó de todo corazón y realmente lo aprecio mucho. Así es como debe actuar un jefe, eso es lo que debe hacer: cuidar a su gente. Y Tony Khan definitivamente me ha cuidado bien, y yo planeo devolverle ese gesto y dar lo mejor de mí para cuidarlo a él en mi rol de ahora en adelante».