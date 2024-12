Jim Ross elige la mejor lucha que comentó en AEW

En la actualidad de 2024, AEW reserva a Jim Ross para los eventos más grandes de modo que pueda extender su carrera lo máximo posible para seguir haciendo las delicias de los fanáticos con su voz y sabiduría así como también buscando cuidar la maltrecha salud del miembro del Salón de la Fama de WWE.

► La mejor lucha con Jim Ross

Pero ahora nos vamos a 2019, año en que la casa Élite fue fundada, cuando la situación de «JR» en la misma era distinta. En aquel entonces, como reconoce una lustro después en Grilling JR, comentó la mejor lucha de todas cuantas ha narrado desde la mesa de transmisión: Cody vs. Dustin Rhodes en Double or Nothing.

“El combate que me impactó fue el de los hermanos Rhodes, Dustin contra Cody. Me encantó ese combate. Lo diré hoy, todos estos meses, semanas y años después, ese fue el mejor combate que he comentaod en AEW hasta la fecha. Ha habido muchos buenos, pero ese combate tiene ese elemento emocional único que no puedes obtener solo con un ángulo o una historia. Ellos son hermanos de verdad, y contaron una gran historia que los llevó hasta ahí, y luego, hombre, lo dieron todo como campeones en el combate mismo.

«Siempre estaré agradecido con esos dos chicos, Cody y Dustin, por haber hecho ese combate, y me siento muy afortunado de haber formado parte del equipo de transmisión. Ese combate tuvo tanta emoción, emoción natural, cosas que no puedes replicar, cosas que no puedes fabricar, fue real. Así que ese combate destaca por encima de casi todo lo demás que he hecho«.

En aquel show, Jim Ross hizo su debut en AEW y desde entonces han sido 256 en los que ha trabajado.

