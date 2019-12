Jim Ross habla sobre el ataque de la Dark Order en Dynamite

The Dark Order ha comenzado a aterrorizar AEW. No han conseguido que se una ningún luchador importante a ellos, por el momento, pero la ventaja numérica que tienen sobre cualquiera del elenco, sobre cualquier dupla o facción, los hace invencibles. El miércoles pasado atacaron tanto a la SCU como a los Young Bucks después de que tuvieran un combate estelar por el Campeonato Mundial de Parejas. No contentos con eso, masacraron también a quienes entraron a salvar a sus víctimas: Cody, Kenny Omega y Dustin Rhodes. Después, se quedaron todos en el encordado celebrando su aniquilación.

► El error de la Dark Order en Dynamite

Para lamento de todos, la atención se centró en un error que cometió un miembro de la facción de rudos, el cual fue explicado por él mismo. Muchas personas han dado su opinión al respecto y ahora es el turno de Jim Ross, que comentó esto en el Grilling JR:

«Están entrando nuevos luchadores y es complicado equilibrarlo todo con los luchadores principales. Pero estaremos bien, de verdad lo creo. Estaba avergonzado con lo que vi. ¿Me gustó? No, demonios. No me gustó. ¿A quién podría gustarle? Por el amor de Dios. Puedo admitirlo ante todos ustedes».

El miembro del Salón de la Fama de WWE se muestra claro y directo acerca de lo ocurrido, pero menciona también que All Elite Wrestling es una empresa nueva que se encuentra en una curva de aprendizaje.

«Creo que todo lo que pasó se puede arreglar. Estoy tan entusiasmado con esta compañía como siempre. Sé que estaremos bien«.

Obviamente, el error ocurrido en Dynamite no va a suponer nada en el presente ni en el futuro de la empresa. Fue solo un momento en que un luchador se equivocó, nada más. Ha pasado en innumerables ocasiones en la lucha libre y va a seguir pasando.