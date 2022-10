«Hangman» Adam Page tuvo la oportunidad de recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en el Dynamite de esta semana ante Jon Moxley pero un accidente que le provocó una conmoción cerebral echó por tierra sus aspiraciones de volver a ser monarca máximo. Afortunadamente, fue dado de alta del hospital y recientemente él mismo tranquilizaba a todos revelando que se encuentra bien. Obviamente, es pronto para saber cuando volverá a luchar, pero quizá cuando lo haga tenga otro combate titular.

I still can’t see what really happened but this was my angle.

Praying for Adam Page to recover fully from this 🙏🏻🥺❤️#aew #aewdynamite pic.twitter.com/ytcrSQ9LUb

— Christine (@ShiningPolaris) October 19, 2022