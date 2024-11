Jim Ross critica el uso de Malakai Black en AEW

Malakai Black ha estado en primera plana en los últimos días al haberse tomado como una despedida su abrazo con Adam Cole en AEW Dynamite. Él mismo aclaró:

«No estoy lesionado, ni me estoy retirando, ni me estoy yendo. Siento que esto pasa cada vez que tengo un combate, y no entiendo cuántas veces van a decir estas cosas sin que pasen y la gente sigue creyéndolo. No he estado lesionado en más de tres años. Me refiero a mi lesión en la espalda, por supuesto, y solo hablé de eso después de que ya estaba superada. Estoy bien. He estado bien por mucho tiempo. Agradecería mucho que dejaran de decir esas cosas. Si me voy a retirar, lo escucharán de mí y no después de que Adam haga una promo como agradecimiento por el combate, porque eso es todo lo que fue».

► El uso de Malakai Black en AEW

El comentarista Jim Ross aprovechó el momento para compartir su opinión sobre cómo la promotora comandada por Tony Khan ha estado manejando al luchador:

“No tuvo suficiente consistencia. Podrían haberlo integrado más profundamente en las historias a lo largo del tiempo. Es uno de mis personajes favoritos. Es un tipo inteligente, un trabajador increíble. Puede ser tanto un ‘babyface’ como un ‘heel’. A donde sea que vaya, va a ganar dinero y será una ventaja para cualquier compañía en la que trabaje.”

“Hablé con él hace un par de eventos de pago por ver, y no me lo dijo directamente, pero se notaba que estaba un poco desencantado. Quiero decir, por Dios. Piensa en esto. Trabajan un día a la semana. Luchan un día a la semana en AEW, quizás dos si los programan tanto en el show del sábado como en el del miércoles, pero eso no pasa tan seguido. Si pasara, estarían trabajando dos días a la semana. Creo que su futuro siempre será brillante. Es un tipo creativo», apunta en Grilling JR.

¿Estás de acuerdo con «JR»?