TNA se empeña en crear titulares con despidos de figuras muy queridas por su elenco y por los seguidores. Si el pasado año fue Scott D’Amore, esta semana fue Gail Kim, quien ejercía de productora y agente desde 2018, con la excusa, según recogimos, de «cambios» en el seno de la promotora, pues también, entre otros nombres notorios, quedaron fuera Christy Hemme y Josh Mathews.

Pero Kim promete seguir dando guerra, como señaló en una publicación a modo de despedida de TNA.

[…] Esto no acabará con mi pasión ni con mi amor por la lucha libre, y este no es el final de Gail Kim en el mundo de la lucha. No dedicas 17 años a una compañía y te detienes cuando tienes tanta pasión. Espero compartir mi viaje, tomarme un tiempo para mí y prepararme para lo que viene. Estoy emocionada por el futuro».