Jim Ross: «¿CM Punk? Fue vergonzoso. Se equivocó»

Jim Ross, leyenda de WWE, actual comentarista de AEW y amigo de CM Punk no guarda buen recuerdo de las polémicas del «Best in the World» en la casa Élite.

De hecho, ¿alguien lo hace? Fuera de quién tenga razón o no, incluso de preferencias, la controversia rara vez ayuda a alguien. Atendamos a las palabras de «JR»:

“Fue vergonzoso. No me importa quién tenga la razón y quién no. No es el lugar ni el momento para hacer eso. Guarda tu enfado y déjalo pasar.

Phil Brooks es un gran amigo mío. Todavía hablamos de vez en cuando. Es un buen tipo. Pero ese día se equivocó al quedarse ahí y seguir presionando los botones.

Tengo que creer que Jack Perry estaba asustado. Ahora, él no lo diría. No lo admitiría, porque eso no es. Pero, ya sabes… vamos.”