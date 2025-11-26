El legendario comentarista ex de WWE y hoy en AEW Jim Ross aborda los recientes comentarios de Bret Hart sobre que Vince McMahon y Shawn Michaels eran amantes. «JR» tuvo una relación muy cercana con los tres durante sus años en el imperio de la lucha libre, en especial con su anterior mandamás, con quien se reunió hace aproximadamente un año, cuando este ya estaba fuera de la compañía que hoy comanda, creativamente, su yerno, Triple H.
► Jim Ross sobre Bret Hart
“Es genial. Es hilarante. Bret sabe cómo pulsar botones. Eso es todo lo que está haciendo. Eso es todo. Y está funcionando porque estamos hablando de ello, igual que muchos otros.”
“Eso es una tontería. Shawn en esa era, en ese momento, estaba en otra mentalidad. Era otro tipo. No creo que… ni siquiera él crea lo que acaba de decir. Creo que solo está removiendo mierda.”
“(¿Cómo reaccionaría McMahon a las palabras de Hart?) Bueno, delante de la gente intentará restarle importancia como si no significara nada, porque es solo un tipo amargado intentando remover mierda. Eso es lo que creo. Pero en privado, le va a cabrear un poco, se lo guardará por dentro, estará enfadado, pero no creo que públicamente vaya a mostrarlo o decir nada al respecto.”
“(¿Hart está amargado?) No, hizo una fortuna y está sano otra vez. La última vez que lo vi estaba fuerte como un caballo y se sentía bien. Y te lo digo por experiencia propia… todo va sobre la salud. Todo va sobre la salud. Sé que no es lo más emocionante para un podcast, pero hubo momentos en los últimos 60 días en los que no sabía si iba a lograrlo. Es algo serio.”
