Jim Ross aún no piensa en el retiro

Jim Ross es miembro del Salón de la Fama WWE y ha tenido una amplia trayectoria en la labor de comentarista, dedicándole muchos años de su vida al negocio, y siendo parte de varios momentos icónicos en la lucha libre profesional, siendo alguien muy respetado hasta ahora, a pesar de que hubo momentos en WWE en los que los pasó realmente mal, e incluso se salvó de ser despedido varias veces antes de su salida definitiva. Actualmente está trabajando en AEW y ciertamente está más que feliz de trabajar con Tony Khan a pesar de sus recientes problemas de salud, ya que es probable que termine su carrera en dicha compañía.

► Jim Ross es criticado por cierto grupo de fanáticos

A pesar de su amplia experiencia, Jim Ross ha estado propenso a cometer errores, algunos muy llamativos recientemente como llamar a Jon Moxley el ‘Campeón de WWE’, o también decir ‘WWE Dynamite’. En algunos casos, también se ha referido a varias estrellas de AEW con sus nombres de WWE, como Cesaro (a Claudio Castagnoli) o The Bludgeon Brothers (refiriéndose al dúo que formaron Erick Redbeard y Brodie Lee), y por eso ha sido blanco de críticas de cierto sector de la fanaticada.

Mientras hablaba en un episodio reciente de su Podcast Grilling JR, Jim Ross decidió responder a los fanáticos que quieren que se retire y dejó en claro que se retirará en sus propios términos.

“Lo leo todos los días. ¿Cuándo va a renunciar JR? ¿Cuándo va a salir JR de los miércoles? Tengo que salir del aire. Bueno, ya sabes, no tengo una línea de tiempo para esto. Sé cuándo vence mi contrato con Tony Khan.

¿Pero eso significa que no voy a continuar? No. ¿Significa eso que, en ese momento, voy a tomar la decisión final de que, hey, ya he tenido suficiente, estoy diciendo basta, quiero trabajar menos horas, voy a trabajar menos viajes,

No voy a volar todas las semanas, sea lo que sea, aún está por determinar. Pero a medida que envejeces, no dejas pasar esas oportunidades”.

Es probable que a Jim Ross todavía le queden algunos años en su labor como comentarista, y parece que Tony Khan también luce satisfecho con eso. Habrá que ver si las partes logran ponerse de acuerdo en un nuevo contrato, considerando que la edad y la situación de salud del miembro del Salón de la Fama WWE le impide un ritmo frenético de viajes.