Jim Ross analizó lo ocurrido en Survivor Series 2002

Jim Ross cuenta con amplia trayectoria en el mundo de la lucha libre profesional, haciéndose un nombre en la WWE antes de su estancia actual con AEW, y siendo parte de algunos de los momentos más icónicos de la historia.

► Jim Ross no quería ver el enfrentamiento entre Brock Lesnar y The Big Show

A casi dos décadas de su ocurrencia, Jim Ross reflexionó recientemente sobre lo ocurrido en Survivor Series 2022 en la reciente edición de su podcast Grilling JR. En aquel entonces, Brock Lesnar perdió su primer lucha a nivel individual ante Big Show, quien ganó el Campeonato WWE.

Según el miembro del Salón de la Fama de WWE, programar ese encuentro no solo fue una decisión «estúpida», sino que tampoco benefició a ninguno de los dos a la larga, porque lo consideraba algo «loco e ilógico», y si de él hubiera dependido, no lo hubiera llevado a cabo.

«Es una locura, es ilógico. ¿Por qué necesitamos cambiar el campeonato? Y no habría programado ese encuentro. El combate nunca debería haber ocurrido si hubiera tenido el lápiz proverbial, que tiene el arma más poderosa en toda la lucha libre en un extremo, el borrador, nunca lo hubiera programado. Nuevamente, proteja su atracción, los 2 metros, 230 kilogramos, cualquier tipo que surja, no aparece tan a menudo. Es una atracción que no puede ser reemplazada en cuanto a apariencia, percepción y tamaño.

Así que fue una locura, no programé ese encuentro, hubiera programado otra cosa con Brock, para que salga y tenga una competencia atlética. Te das cuenta de que mantuvieron este lío corto porque no querían sobreexponer a ninguno de los dos. Y tener una lucha por el título que dura 4 minutos y una de tus estrellas más grandes, que será una de las estrellas más grandes de la compañía, es derrotada en cuatro minutos. No sé lo que logramos. Realmente no lo entiendo.»