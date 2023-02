Jim Ross analiza el pasado de Mike Tyson en la WWE

Mike Tyson fue una parte importante de la WWE a finales de los 90. ¿Cómo lo recuerda Jim Ross? El entonces comentarista de la compañía, ahora en AEW, estuvo hablando de ello en un reciente episodio de Grilling JR.

BREAK IT DOWN!@MikeTyson aligned with DX 24 years ago today on #WWERaw! pic.twitter.com/NpjnPnO3sE — WWE (@WWE) March 2, 2022

> El trato de favor a Mike Tyson

“No teníamos mucho impulso. No teníamos una gran cantidad [de estrellas] almacenada en un armario lista para usar. Todos estábamos muy, muy esperanzados. La inversión fue significativa en su tarifa y requiere mucho mantenimiento y lo sabíamos. Creo que es por eso que Vince, creo que Vince aparentemente asignó extraoficialmente a Shane McMahon para que fuera la niñera. Recuerdo una vez que estaba en una reunión con Vince y Shane entró y Mike quería una motocicleta. Vince, siendo el antiguo promotor que es, no quería que nada se interpusiera en el camino de la felicidad y la productividad de Mike. Entonces, [dijo] cómprale una motocicleta, y eso es lo que hicieron”.

> ¿Se valoró que Mike Tyson luchara?

“Creo que la conclusión es que nunca consideramos a Mike para luchar. No vas a poner a un bruto sin entrenamiento en el ring con un tipo con el que cuentas para liderar la compañía que tiene problemas en el cuello. Simplemente no lo vas a hacer. Es un escenario de riesgo que está fuera de proporción. Entonces, nunca se consideró a Mike, al menos que yo sepa, ¿alguna vez se mencionó en alguna reunión en algún momento durante el proceso? Estoy seguro de que sí. ¿Por qué no lo harían? Pero, creo que el resultado final era que queríamos que Mike iluminara este combate de Shawn Michaels en WrestleMania a los 14 años y siguiera adelante”.

¿Te gustaría volver a ver a Mike Tyson en la WWE?